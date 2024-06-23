Накануне температура в Вашингтоне поднялась до 100 градусов – впервые с 2016 г., пишет Русская служба «Голоса Америки».

Предупреждения об опасности, связанные с экстремальной жарой в эти выходные, остаются в силе более чем для 100 миллионов человек, а сама опасность распространится от долины Огайо до Средней Атлантики. В долине Огайо и на Средней Атлантике температура была выше средней на 10-15 градусов.



На западе США температуры, превышающие 100 градусов по Фаренгейту, возможны в центральной и южной Калифорнии, Аризоне и Юте.



В субботу в Вашингтоне была зафиксирована 100-градусная жара – впервые с 2016 года. Кроме того, впервые с 2012 года в Вашингтоне была зафиксирована такая высокая температура в начале лета.



В Рок-Вэлли, штат Айова, все дома к северу от шоссе 18 были эвакуированы из-за высоких паводковых вод в субботу. На юге Висконсина и северо-востоке Айовы сохраняется риск чрезмерных осадков. В субботу губернатор штата Айова Ким Рейнольдс объявила о бедствии в 21 округе на северо-западе Айовы.

В городе Сиукс-Фолс, штат Южная Дакота, девять человек были спасены от наводнения, сообщил руководитель городской службы по чрезвычайным ситуациям Риган Смит.

В субботу вечером в некоторых районах Миннесоты было объявлено предупреждение о наводнении, в связи с чем губернатор Тим Уолц объявил чрезвычайное положение.

Пожары в Нью-Мексико охватили в общей сложности площадь, превышающую 24 200 акров. ФБР предлагает вознаграждение в размере до 10000 долларов за информацию, позволяющую установить причину пожаров.

По данным Национальной метеорологической службы, ливни и грозы ожидаются в эти выходные на территории Новой Англии, на Великих озерах и в долине Верхней Миссисипи.