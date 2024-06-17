Как недавний указ Байдена об ограничении права на убежище отразится на россиянах?

4 июня президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий право иммигрантов, незаконно пересекших границу с США, на запрос убежища: иностранцев на границе будут разворачивать и им будет запрещено въезжать в страну в течение 5 лет.

Предполагается, что этот указ будет действовать временно – на 14 дней – пока ежедневное количество задержанных нелегальных иммигрантов не опустится ниже отметки 1500, этот показатель должен держаться неделю в противном случае ограничения будут возобновлены.

Самая большая сложность для нелегальных мигрантов во всем процессе пересечения границы – возможность получить американское гражданство сводиться к минимуму: опции есть, но очень лимитированные и долгосрочные.

Однако, новый указ не значит, что без визы в США не попасть. На прошлой неделе некоторые американские СМИ распространили фото “внутренней инструкции CBP” для пограничников в Калифорнии, которая по сути предлагает действия в обход указа Байдена. Однако не все уверены, что такой документ действительно существует.

В опубликованном СМИ документе преимущественно говорится об «одиноких взрослых» (single adults), которые не состоят в браке и не имеют детей, их делят на две категории: 1) нелегальные иммигранты из стран Западного полушария: Мексики, Кубы, Никарагуа, Гаити, Венесуэлы, Гватемалы, Гондураса и Эль-Сальвадора. Они подлежат ускоренной депортации. 2) «Одиночки» из других стран этого полушария могут быть допущены на территорию США с обязательством явиться в иммиграционный суд, но без права на дальнейшее получение убежища. На аналогичных условиях CBP инструктирует освобождать нелегальных иммигрантов из Восточного полушария, куда входят Африка, Азия, Австралия и Европа, — это более 100 стран, отмечают СМИ.

В документе россияне также относятся к очень трудным для депортации иммигрантам (есть группа легких и группа трудных для депортации иммигрантов), так как между США и Россией нет прямого авиа-сообщения, а дипломатические отношения очень напряженные.

Иммиграционные адвокаты США допускают, что некоторых нелегальных иммигрантов действительно могут освобождать на территории США в обход указа Байдена.

Россия, а также Грузия, Молдова, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан выделены инструкции в обособленную группу. По мнению иммиграционных адвокатов, это может быть связано с вопросом национальной безопасности и войной в Украине, т.к. указанные страны поддерживают Россию. При этом, в обособленном списке нет Беларуси.

Несмотря на это, на данный момент нет однозначного ответа, что будет происходить с иммигрантами из России на практике.

Официально визу в США россиянам получить сложно, т.к. американское посольство в Москве не оказывает консульские услуги, поэтому этой целью российские граждане летают в соседние и европейские страны. При этом очень высок процент отказа: согласно статистике Госдепа, в 2023 году он составил 40%. А тем, кто уехал после 24 февраля 2022 года получить визу еще сложнее, поскольку в глазах консульских офицеров они выглядят как потенциальные иммигранты, у которых нет связи с родиной.

За первые полгода после начала частичной мобилизации больше 25 тысяч россиян были задержаны на американской границе, с октября 2022 по август 2023 года из США депортировали 190 россиян.

Даже если иммигранту без документов удастся пересечь границу с США, используя приложение CBP One (но здесь нужно быть готовым ждать свободный слот месяцами, находясь в Мексике), процесс рассмотрения судебных кейсов может занимать годы, прежде, чем заявитель получит статус.