Дерево “Генерал Шерман” здоров и выглядит хорошо.

В национальном парке Секвойя в калифорнийском округе Туларе растет самое крупное дерево в мире — гигантская секвойя “Генерал Шерман”: это не самое высокое и не самое старое дерево в мире, но оно самое большое по объему — 52 000 кубических футов (почти 1473 кубических метра), a масса его оценивается в 27 млн.фунтов (почти 12 246 994 кг). Дерево начало расти 2300 лет назад, примерно во времена династии Хань и незадолго до возникновения Римской империи.

По объему и массе это самое большое известное живое одноствольное дерево на Земле. Дерево получило своё название в 1879 году в честь генерала Гражданской войны США Уильяма Текумсе Шермана.

Высота самого крупного дерева достигает 274,9 фута (83,8 метра), длина окружности у основания составляет 102,6 фута (31,1 метра). В январе 2006 года самая большая ветвь диаметром около 2 метров и длиной около 30 метров отпала, повредив выстроенный вокруг дерева забор и оставив вмятину на прогулочной тропе. Даже с учётом потери этой ветви “Генерал Шерман” остаётся крупнейшим деревом в мире.

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Недавно команда лесных врачей из Общества Древнего Леса проверила состояние Генерала Шермана и определила, что самая крупная гигантская секвойя выглядит очень сильной, листва очень здоровая и тоже выглядит очень хорошо.

Любоваться исполином можно в течение всего года, хотя зимой это сделать сложнее, т.к. снег может выпасть в любое время с октября по июнь и тропа к гигантской секвойи может быть заметена снегом или ледяной.

Что всегда важно помнить при посещении Генерала Шермана? – Не заходить за забор, который защищает корни могучего дерева, поэтому всегда нужно оставаться на специально организованной тропе.

Национальный парк заботиться о своем достоянии и, чтобы уберечь гигантскую секвойю от лесных пожаров, в сентябре 2021 году дерево обернули специальной изоляционной фольгой, так как в то время бушевал комплексный лесной пожар Colony Fire and Paradise Fire, вызванный молнией. Несмотря на то, что гигантские секвойи зависят от пожара и способны выдерживать умеренный жар от огня, специалисты Общества Древнего Леса говорят, что в связи с тем, что снега выпадает меньше, он тает раньше, поэтому воды становится меньше, а секвойям нужно огромное количество воды. Пожары и засухи делают их уязвимыми для вредителей жуков. За несколько лет погибло 40 секвой.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com