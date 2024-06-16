Украинские мужчины смогут отказаться от гражданства Украины только лично, посетив страну. Женщинам же такая услуга доступна по доверенности.

Наличие американского (или любого другого) гражданства не освобождает украинцев от воинской обязанности в связи с действующим законодательством Украины, которое не признает на своей территории у своих граждан иного гражданства, кроме украинского. Более того, это означает соблюдение обязательств перед обеими странами и их вооруженными силами.

Американские иммиграционные адвокаты говорят, что паспорт США не гарантирует поддержку США мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащим воинской обязанности, при попытке выехать из Украины. Также лица с двойным гражданством не имеют оснований требовать от США помощи в попытках выехать из Украины.

У лиц с двойным гражданством есть возможность отказаться от одного из них, но для этого придется приехать в страну лично, дистанционно такая процедура невозможна для мужчин военнообязанного возраста в связи с недавними правилами по оказанию консульских услуг.

Военнообязанные украинцы, т.е. мужчины от 18 до 60 лет, не смогут покинуть Украину, даже если имеют вид на жительство за границей или иное гражданство. Также они могут быт привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

Ранее сообщалось о задержании многодетного американца украинского происхождения, который едва сумел выехать из Украины из-за наличия украинского гражданства.