Планируя поездку в Национальный парк «Секвойя», помимо осмотра самых больших деревьев в мире обязательно включите в нее посещение Кристальной пещеры. Это чудо природы позволит вам погрузиться в завораживающий подземный мир, полный таинственных ходов, мерцающих минералов и фантастических каменных образований, созданных природой за тысячи лет.

Кристальная пещера спрятана в глубине парка, попав внутрь которой, вы окажетесь среди древних мраморных сводов, извилистых туннелей и причудливых сталактитов и сталагмитов. Исследовать это подземное царство можно только в сопровождении опытных гидов, которые расскажут интересные факты и легенды, связанные с этим удивительным местом.

Сезон экскурсий длится совсем недолго, в этом году он откроется совсем скоро – 23 мая, и продлится до 7 сентября, билеты можно приобрести только онлайн. Чтобы гарантированно попасть на тур, бронируйте места заранее — минимум за 36 часов, а в высокий сезон лучше – не менее, чем за 30 дней. Билеты часто разбираются полностью. Экскурсии проходят с четверга по воскресенье с 9:00 до 15:00, а во вторник и среду пещера закрыта. Стоимость экскурсии варьируется от $20 до $35 на человека и $11 для детей до 10 лет.

Экскурсия, длительностью около часа, включает в себя поход в полмили туда и обратно по крутой местности и лестницам, а окружающая среда пещеры холодная, сырая и темная, поэтому перед спуском не забудьте взять теплую одежду, так как температура внутри держится на уровне 50°F (10°C). Для посетителей с нарушением слуха предусмотрены специальные устройства, усиливающие голос гида, а также планшеты с информацией на американском языке жестов.

Пещера расположена вблизи Великого леса гигантских секвой. Дорога к ней начинается от Центров для посетителей Foothills и Lodgepole, откуда можно следовать по живописному маршруту. Автомобилям длиной более 22 футов (6,7 метров) и машинам с прицепами проезд запрещен.

Посещение пещеры доступно не для всех (например, не рекомендуется для маленьких детей, которые не могут ходить самостоятельно, поскольку детские переносчик и коляски не разрешены) и действует ряд ограничений, поэтому прежде, чем приобретать билеты, ознакомьтесь с правилами заранее тут.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship