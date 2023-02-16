Русский центр в Сан-Франциско отменил “Маскарад”, назначенный на 24 февраля

Русский культурный центр в Сан-Франциско попал во внимание украино- и русскоязычной диаспоры в соцсетях после объявления развлекательного мероприятия под названием “Маскарад”, назначенного на 24 февраля этого года.

Информация о проведении культурного мероприятия была опубликована на сайте Eventbrite, однако вскоре исчезла.

Многочисленные комментаторы на Фейсбуке публикуют постер мероприятия, осуждая его организаторов в оскорблении украинского народа самим фактом планирования данного события.

В частности, жительница Залива Сан-Франциско Юлия Николаева опубликовала заявление, которое, по ее словам, пришло от руководства Русского центра на ее электронную почту, снабдив заявление своим комментарием:

“Судя по всему, в случившемся не было злого умысла, лишь роковое невежество. Русским Центром руководят потомки белых иммигрантов, никогда не бывавшие в России. И, по-видимому, не особенно интересующиеся происходящим. Праздничное мероприятие, назначенное на 24 февраля, отменено, посты о нем удалены. Ложечки нашлись…”

По словам Юлии, активисты Центра выслали ей следующее заявление:

“Уважаемые члены сообщества Русского центра!

Мы приносим свои извинения за путаницу или недовольство, вызванные предварительным молодежным танцем, который мы планировали устроить в последний день Масленицы. Мы некоммерческая, неполитическая организация, основанная для поддержки наших русских и славянских иммигрантов в районе Залива. Русский центр был основан в 1938 году семьями беженцев, спасающихся от тех же зол, которые преследуют наше общество сегодня. Мы никоим образом не оправдываем никаких актов насилия или зверств войны.

Мы не хотели быть бесчувственными или оскорблять кого-либо и с тех пор отменили все мероприятия, связанные с этой знаменательной датой.

Пожалуйста, примите наши глубочайшие извинения за любые беспорядки, которые мы могли вызвать.”

Редакция “Славянского Сакраменто” связалась с руководством Центра, на нашу почту поступило следующее письмо за подписью Александры Сабельник-Вули:

“Извините за путаницу.

Мероприятий 24.02.2023 в Русском Центре не будет.

Спасибо за ваш запрос!”

Впрочем, после информации об отмене “Маскарада” комментаторы на Фейсбуке не успокоились:

“А что праздновать планировали 24 февраля? Начало войны в Украине?” – пишет Грабовская Тамара из Берлина.

“Я там бывала много лет назад, и тогда там работали действительно порядочные люди из первой волны русской иммиграции со звучными дворянскими фамилиями. Они действительно проводили каждый год в феврале масленичные гуляния, которые лет 20 назад превратились в молодёжные танцульки и Русский Фестиваль. Они действительно позиционировали себя как культурный центр, хотя на иммигрантов из СССР в 70х косились как на сотрудников КГБ. С тех пор многих пожилых работников сменили приезжие из сегодняшней, путинской России, поэтому я не удивляюсь, что они начали сотрудничество с российскими организациями. Мне очень хотелось бы надеяться, что дата была выбрана по глупости и по привычке, а не по злому умыслу. Масленица действительно выпадает на эту неделю, и нечто подобное было, когда убили Немцова. Конечно, правильнее было бы в эти дни сделать что-то в поддержку Украины и посвятить такой вечер осуждению войны. Но не мне им указывать, я там давно никого не знаю. Хорошо что они отменили свой маскарад, действительно не время!” – к посту Юлии Николаевой написала Нина Подольски из Сан-Франциско.

“Общество показало, что может влиять на события в Bay Area,” – прокомментировал ситуацию житель Залива Сергей Соло.