В Сан-Франциско установят автоматические считыватели номерных знаков

400 камер общественной безопасности теперь будут установлены на 100 перекрестках по всему Сан-Франциско для борьбы с организованными кражами в розничной торговле, угонами автомобилей, а также для поддержки других важных потребностей общественной безопасности, сообщает администрация города.

Эти новые камеры считывания номерных знаков общественной безопасности будут использоваться Департаментом полиции Сан-Франциско (SFPD) для решения критических проблем общественной безопасности, включая организованные кражи в розничной торговле и угоны транспортных средств. Департамент полиции Сан-Франциско ожидает, что все 400 камер будут установлены и начнут работать в течение следующих трех месяцев.

Власти Сан-Франциско заключили контракт с Flock Safety на установку и обслуживание 400 камер. Компания предоставляет технологию “Автоматические считыватели номерных знаков” (Automated License Plate Readers, ALPR) правоохранительным органам и местным ассоциациям. Более 5000 правоохранительных органов используют Flock Safety по всей территории США, чтобы помочь раскрыть целый ряд преступных действий, включая кражи транспортных средств, квартирные кражи, похищения людей, убийства, кражи в магазинах и другие преступления.

Технологии ALPR будет использоваться только для:



• Распознавание номерного знака

• Помощи в уголовных расследованиях, инициированных местными, государственными и региональными департаментами общественной безопасности, путем выявления транспортных средств, связанных с объектами уголовных расследований.

• Чтобы помочь найти жертв, свидетелей, подозреваемых, пропавших без вести детей, взрослых и/или пожилых людей, в том числе в ответ на оповещения «Янтарный» и «Серебряный» и других лиц, связанных с расследованием правоохранительных органов.

• Оповещения полиции о разыскиваемых людях или разыскиваемых транспортных средствах

Для чего эта технология не будет использоваться:

• Для распознавания лиц

• Отправки оповещений с личной информацией

• Для штрафов (проезд на красный свет, превышение скорости)

Власти города сообщают, что в этом году преступность понизилась по сравнению с прошлым годом на 32%, количество краж со взломом снизилось на 17%, кражи воровства (взломы автомобилей и кражи в магазинах) снизились на 40%, угон автотранспорта снизился на 7%, снижение насильственных преступлений на 16%.