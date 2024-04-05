Почти полтысячи высокотехнологичных камер будут установлены в восточной части района залива Сан-Франциско для борьбы с преступностью.

Калифорния устанавливает сеть из 480 высокотехнологичных камер в Окленде и Ист-Бэй (восточная часть района залива Сан-Франциско), чтобы помочь правоохранительным органам выявлять транспортные средства, связанные с преступлениями, с использованием информации и предупреждений в режиме реального времени.

Опираясь на инвестиции в общественную безопасность в городах Окленд и Ист-Бэй, губернатор Гэвин Ньюсом объявил, что Калифорнийский дорожный патруль (CHP) заключил контракт с Flock Safety на установку сети из примерно 480 высокотехнологичных камер. Это необходимо для борьбы с преступной деятельностью и насилием. Сеть камер будут использовать запатентованную технологию, которая позволит правоохранительным органам идентифицировать характеристики транспортных средств, помимо номерных знаков, что позволит CHP, полицейскому управлению Окленда и смежным агентствам искать авто, подозреваемые в причастности к преступлениям, и получать оповещения об их движении в режиме реального времени.

“Эти инвестиции знаменуют собой еще один шаг вперед в нашей приверженности по повышению уровня общественной безопасности, борьбе с организованной преступностью и насилием на дорогах в Окленде и по всей Калифорнии. Установив эту высокотехнологичную сеть из 480 камер, мы снабжаем правоохранительные органы инструментами, необходимыми для эффективной борьбы с преступной деятельностью и привлечения преступников к ответственности, создавая более безопасные и сильные сообщества для всех калифорнийцев,” – сказал Ньюсом.

Ожидается, что 290 камер будут установлены на наземных улицах и вокруг них в городе Окленд, а 190 камер будут развернуты вдоль автомагистралей в Ист-Бэй. Сеть камер позволит улучшить распознавание транспортных средств, позволяя правоохранительным органам искать авто, связанные с преступлениями, по типу транспортного средства, марке, цвету, состоянию номерного знака, с отсутствующим/закрытым номерным знаком и по другим особенностям, например, наклейкам на бампере, наклейкам и крыше.

Камеры помогут правоохранительным органам бороться с преступностью, одновременно защищая интересы конфиденциальности и повышая общественную безопасность. В сети будет использоваться ограниченный 28-дневный период хранения, записи с камер не будут передаваться третьим лицам, за исключением правоохранительных органов Калифорнии.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship