I

Эти зловещие события происходили в немецком городе Мюнхене, история которого начинается с VIII века, когда на этом месте, на холме Петра, поселились монахи недалеко располагавшегося монастыря. Поэтому при первом упоминании в документах в 1158 году это поселение называлось Villa Munichen, ставшее в 1175 году городом Мюнхеном, а в 1806 году – столицей Королевства Баварии.

В 1919 году, 13 апреля, в Мюнхене была провозглашена Баварская Советская Республика во главе с её лидером, поэтом и драматургом Эрнестом Толлером. В Республике был введён рабочий контроль, национализированы банки и даже создана Красная Армия. Однако, уже 3 мая Баварская Советская Республика была разгромлена.

Следующим значимым событием, вошедшим в историю Мюнхена и ставшее зловещим для Германии, а потом и для многих стран мира, было провозглашение Адольфом Гитлером 24 февраля 1920 года в пивной Хофбройхаус Национал-социалистической рабочей партии Германии (НСДАП), программой которой предусматривались: “необходимость аннулирования Версальского договора, возвращение “потерянных” земель, объединение “всех немцев”, т. е. узурпация права на вмешательство во внутренние дела других государств, где проживали этнические немцы, противодействие международной еврейской финансовой верхушке, отказ от выплаты репараций, требование “борьбы против политики лжи и её реализации через печать”, закрытие газет, выступающих против НСДАП, создание “национальной армии”, что означало возрождение военной мощи Германии и др.”. (См. Энциклопедия Третьего рейха. М.: “ЛОКИД-МИФ”, 1996, с. 332).

21 июля 1921 года А. Гитлер потребовал для себя пост председателя НСДАП с неограниченными правами; и 29 июля его требования были удовлетворены, при этом в принятом новом уставе названной партии был утверждён “принцип фюрерства”.

И если накануне 1921 года в НСДАП насчитывалось около 3 тыс. членов, то через два года их стало уже в 10 раз больше.

* * *

А 27-29 января 1923 года в Мюнхене произошло очередное зловещее событие: состоялся первый съезд НСДАП, кульминационным моментом которого стало освещение А. Гитлером партийного знамени и уличное шествие 6 тыс. боевиков созданной в августе 1921 года полувоенной организации СА. (К осени 1923 года численность НСДАП достигла уже 55 тыс. членов).

“Прославился” Мюнхен и организацией в нём так называемого “Пивного путча”, т. е. попыткой государственного переворота, предпринятого Гитлером и его сообщниками 8-9 ноября 1923 года.

К счастью, тогдашняя гитлеровская авантюра провалилась, после чего генеральный комиссар Баварии Густав фон Кар подписал декрет о запрещении НСДАП. Там, в Мюнхене, проходил и судебный процесс над организаторами путча, привлёкший к себе внимание не только в Германии, но и далеко за её пределами.

Дело в том, что А. Гитлер, взяв на себя всю вину за организацию переворота, использовал судебную трибуну для возвеличения своей персоны как несгибаемого борца за интересы немецкой нации. В частности, он сказал: “Не было большей государственной измены, чем предательство 1918 года. Я считаю себя лучшим их немцев, который хотел лучшей доли для немецкого народа”.

А говоря о самой попытке государственного переворота, А. Гитлер отметил: “Величайшее достижение 8 ноября (1923 г.) состоит в следующем: оно не только не привело к унынию и упадку духа, а содействовало подъёму народа на небывалые вершины энтузиазма. Я верю, что наступит тот час, – заявил А. Гитлер, – когда люди на улицах, которые сейчас стоят под нашими знамёнами со свастикой, станут объединяться с теми, кто стрелял в нас 9 ноября. Я верю в это: кровь никогда не разъединит нас. Наступит час, когда рейхсвер – и офицеры, и рядовые – встанет на нашу сторону”. (Там же, с. 324).

Гитлер был осуждён на 5 лет, но через 9 месяцев был освобождён. Не успокаивались и члены его партии, так что во время декабрьских выборов 1924 года в рейхстаг сумели провести 40 своих депутатов.

А тем временем, в феврале 1925 года, НСДАП была легализована; и 22 мая 1926 года на собрании нацистов Мюнхенского округа А. Гитлер был единогласно избран их руководителем.

Так что, придя в начале 1933 года к власти, в 1935 году А. Гитлер назвал Мюнхен “столицей движения”.

Именно Мюнхен был избран местом для подписания в ночь с 29 на 30 сентября 1938 года главами правительств Великобритании (Н. Чемберленом), Франции (Э. Даладье), нацистской Германии (А. Гитлером) и фашистской Италии (Б. Муссолини) преступного соглашения о расчленении Чехословакии и передаче Германии Судетской области.

Подчеркнём, что и Э. Даладье, и Н. Чемберлен, знали, что они, совершая этот акт, не умиротворят А. Гитлера, а поощряют его разбойничью политику. Так, в доверительном разговоре 25 сентября 1938 года с дипломатами Э. Даладье признавал, что целью Гитлера является “захват Чехословакии, её порабощение, а впоследствии своего господства в Европе”. Однако, вернувшись в Париж после подписания указанного соглашения, он выступил в роли “миротворца”, хотя, увидев ликующую толпу его встречавших, Даладье пробормотал: “Глупцы, они не знают, чему аплодируют…”. (См. Д. Мельников, Л. Черная. Преступник номер 1. Нацистский режим и его фюрер. М.: Изд. Агенства печати Новости. 1982, с. 302).

Н.Чемберлен, возвратясь в Англию, размахивал подписанной с Гитлером, помимо соглашения о передаче Германии Судетской области, декларацией и читал её встречающей толпе, заявляя: “Это второй раз, как из Германии на Доунинг-стрит приходит почётный мир. Я думаю, что это мир для нашего поколения”. Но вместе с тем сказал сидевшему с ним Галифаксу: “Всё это кончится в три месяца”. (Уинстон Черчилль. От войны до войны (1919-1939). Вторая мировая война. Книга I. Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1954, с. 337-338).

Естественно, что неописуемый приём был устроен в Риме Б. Муссолини: когда он “вышел на балкон Палаццо Венеция, толпа на площади долго не могла успокоиться. Секретарь фашистской партии кричал им: “Солютуйте Дуче, основателю империи!” Когда Муссолини наконец ушёл с балкона, толпа продолжала вызывать его снова и снова. 10 раз они возвращали его, выкрикивая: “Дуче, Дуче, Дуче!” (Джаспер Ридли. Муссолини. М.: 1999, с. 361).

Все эти события, естественно, ничего хорошего не предвещали; наоборот, они стали предвестниками кровопролитной Второй мировой войны.

И обо всем этом, конечно, не мог не знать Президент Российской Федерации, в прошлом офицер КГБ, Владимир Путин; но почему-то для изложения своей позиции по международным вопросам выбрал именно этот город?

II

Узнав об этом, я пришёл в ужас от такого совпадения и тут же написал статью “Вдумываясь в произошедшее в Мюнхене”, опубликованную в газете “Кстати” (№ 629, 5 апреля 2007 г.). В ней я отмечал: “Речь В. Путина была хорошо подготовлена, поскольку рассчитана как на граждан своей страны, так и на жителей других стран, тем более, что на самой конференции присутствовали представители более 40 государств. Нет ничего удивительного и в том, что она получила широкий отклик у мировой общественности, так как в этой речи, как и обещал оратор, действительно откровенно высказано много из того, чего раньше из уст президентов РФ не звучало.

Однако, – писал я, – прежде чем говорить о содержании речи В. Путина и его ответах на заданные вопросы, не могу не высказать своего удивления и даже недоумения по поводу того, почему для такого важного форума был избран город, который, при всей его красоте и значимости для Германии, памятен для людей событиями, связанными отнюдь не с укреплением мира и безопасности. Известно, что 8-9 ноября 1923 года в Мюнхене Адольф Гитлер и его сторонники, – напоминал я, – организовали так называемый “Пивной путч” как первую пробу сил создававшейся фашистской партии. Более того, именно здесь, в Мюнхене, на судебном процессе над осмелевшими и разбушевавшимися фашистскими молодчиками Гитлер произнёс свою программную речь, которая принесла ему известность чуть ли как не национальному герою”.

Напомнил я и о подписании преступного Мюнхенского соглашения 1938 года, “согласно которому от Чехословакии отторгалась и передавалась Германии Судетская область”, которое Уинстон Черчилль назвал первым глотком “из горькой чаши, которая будет предложена… со дня на день, если не наступит невероятное восстановление нравственного здоровья и военной мощи, если мы вновь не очнёмся и не сделаем ставку на свободу, как в былые времена”. (Энциклопедия Третьего рейха, с. 327).

И после напоминаний об этих зловещих событиях, происходивших в Мюнхене, я писал: “Кому-кому, а Владимиру Путину, конечно, все эти факты известны, но почему-то он тоже решил произнести свою значимую речь в этом городе. Если всё это задумано в пику тем неблаговидным событиям первой половины ХХ века, ставших предвестниками Второй мировой войны, тогда организаторов конференции можно понять. Но об этом, по крайней мере, президент РФ не обмолвился ни словом. Если об этом не подумали, то можно только удивляться. Ну, а если кто-то заложил в происходящее какой-то иной смысл?.. Дай Бог, чтобы это было не так.

Что же касается самой речи президента РФ, которая носит ярко выраженный наступательно-имперский характер, то, как известно, он сетовал в ней на то, что “Россию… постоянно учат демократии”. Хотя, дескать, “те, кто нас учит, сами почему-то учиться не очень хотят”. Однако, если внимательно прочитать в сказанное В. Путиным в Мюнхене, – обращал я внимание читателей, – то невольно создаётся впечатление, что именно он стал на конференции в позу учителя и стал назидательным тоном поучать участников по всем вопросам, неизменно подчёркивая правильность проводимой им политики и критикуя политику США”.

Одновременно, в связи с критикой В. Путиным политики США, я отмечал: “Конечно, политика Соединённых Штатов не идеальна, и администрацию Дж. Буша (тогдашнего президента США – С. Ш.) за допускаемые (а порой и надуманно приписываемые) ошибки постоянно критикуют конгрессмены, представители Демократической партии, журналисты… Да и сам президент США нет-нет да и признаёт, что его политика небезупречна.

Вот это и есть настоящая демократия, – подчёркивал я, – заложенная ещё отцами-основателями США, передаваемая и совершенствуемая из поколения в поколение. Поэтому, при всём недоброжелательном отношении И. Сталина к названной стране, даже он в своём Отчётном докладе XVIII ВКП(б) (10 марта 1939 г.) вынужден был назвать США, Англию и Францию неагрессивными демократическими государствами. (См. XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). Стенографический отчёт. М.: Госполитиздат, 1939, с. 12-13).

И далее я напоминал: “В России, к сожалению, нет такой традиции, хотя страна и имеет, в отличие от США, тысячелетнюю историю, о чём с гордостью говорил В. Путин на конференции. От царя, мнящего себя Божьим ставленником, – к всевластному лидеру бесконтрольно правящей коммунистической партии, а дальше – к президенту Российской Федерации, тоже, по существу, с неограниченной властью, – вот тот опыт, который имеет Россия в области управления государством. Поэтому – кто может критиковать в этой стране президента?..

Правда, такое иногда бывает, но только в рамках, допускаемых им самим. А о тех, которые пытались выйти за эти рамки, можно сказать так: “иных уж нет, а те далече”. А некоторые, поняв, что плетью обуха не перешибёшь, просто встали на указанное им место, приняв соответствующую коленопреклонённую позу”. И в качестве примера я приводил Виктора Черномырдина и Юрия Лужкова, когда-то мечтавших о президентском кресле.

“Когда президента России спросили, как понять демократию в вашей стране, если конкурирующие центры вынуждены придерживаться одной линии, он ответил, что это, мол, не совсем так, ибо в российском парламенте представлено несколько партий, причём они все разные.

Да, они действительно в чём-то разные, но находятся все в тех же рамках, как и парламент в целом. Не так давно в странах так называемой “народной демократии” (Болгария, Польша и т.д.) тоже было несколько партий, но правящей являлась одна – коммунистическая с её лидером. Нечто подобное имеет место сейчас в России.

Да и вообще, если говорить о демократии в России, – напомнил я тогда, – то не надо забывать, что Владимир Путин получил власть из рук своего предшественника Бориса Ельцина, правда, прикрываясь организованным спектаклем предвыборной борьбы. А сейчас, заявляя о том, что он оставит свой президентский пост, тоже подбирает себе замену, причём, не стесняясь заявлять об этом с экрана телевизора. Вот и вся пока что “демократия по-российски!..”

(Кстати, с тех дней прошло более полутора десятка лет, а “демократия” в РФ всё на том же уровне, если не на более низком; и наглядным подтверждением тому является то, что во власти всё тот же В. Путин).

Вторым острым вопросом, по которому проявилась разность взглядов президента РФ и задающих ему вопросы, был вопрос с продвижением НАТО на Восток, к границам России. Задававший вопрос убеждал Президента, что это, мол, выгодно и России, а Президент, в свою очередь, делал упор на выдвижение к границам его страны именно военной инфраструктуры НАТО, спрашивая при этом: против кого это делается?

Мне трудно сказать, – писал я в связи с этим спором, – кто и какими мотивами руководствовался при выдвижении военной структуры НАТО на территорию Болгарии и Румынии. А вот что касается вступления, скажем, прибалтийских стран в НАТО, то, беседуя с лидерами политических партий и многими людьми разных профессий, я убедился в том, что над всеми ними довлела боязнь повторения 1940 года, когда советские войска оккупировали эти страны. При этом многие чиновники, присланные Москвой в эти республики, вели себя по-хамски, порой высмеивая традиции местного населения и национальные языки.

Примерно теми же мотивами, что и балтийские государства, руководствовались при вступлении в НАТО страны Центральной и Восточной Европы. Ведь в послевоенные времена любая попытка руководителей этих стран отступить от линии, указанной Москвой, кончалась для них репрессиями, а выступления населения за свободу и независимость своей страны жестоко подавлялись. А поскольку Россия считает себя правопреемницей СССР, то и политика её отождествляется с политикой СССР. Поэтому, чтобы быть независимыми и чувствовать себя в безопасности, страны Центральной и Восточной Европы стали членами НАТО”.

III

Так что, как показали события последних лет, такое совпадение, что Гитлер и Путин излагали, пусть даже конспективно, свои программы в одном и том же городе – Мюнхене, оказалось совсем не случайным, а стало предвестником развязанных ими войн. При этом, естественно, что немецкий народ заплатил за авантюры Гитлера и его сторонников гибелью миллионов своих соотечественников и разрушением тысяч городов и других населённых пунктов. И самое страшное, что Гитлер предвидел это, по крайней мере, – не исключал. Так, в одной из бесед с писателем Германом Раушнингом, в то время своим сторонником, он говорил: “Мы должны быть готовы к тяжелейшей борьбе, с которой сталкивалась когда-либо нация. Только благодаря стойкости мы можем созреть для господства, нам предназначенному. Мой долг – продолжать эту борьбу, не считаясь с потерями. Жертвы будут огромны… Нам придётся отказаться от многого из того, что было ценным для нас и сегодня кажется невосполнимым. Города превратятся в руины, замечательные памятники архитектуры исчезнуть навсегда. Это время не пощадит нашу священную землю. Но я не страшусь этого”. (Энциклопедия Третьего рейха, с. 179-180).

Да и как отмечал У. Черчилль, “страшная военная машина, которую мы и остальной цивилизованный мир столь глупо, столь беспечно, столь бесчувственно позволили нацистским гангстерам создавать из года в год почти что из ничего, не может оставаться в бездействии, иначе она заржавеет и развалится на куски. Она должна находиться в постоянном движении, поглощая человеческие жизни и растаптывая домашние очаги и права сотен миллионов людей” (Уинстон Черчилль. Мускулы мира. М.: “ЭКСМО-Пресс”, 2002, с. 264)

Сотнями тысяч погибших платит и российский народ, позволивший Путину и его шовинистическому окружению создать тоталитарно-диктаторский режим, верхушка которого насквозь пропитана имперскими идеями. Жаль только, что, как в то время от авантюры Гитлера, так и сейчас от авантюры Путина, страдают народы не только возглавляемых ими стран, но и других, в данном случае – народ Украины.

* * *

И последнее: одной из главных ошибок, совершённых Гитлером, в частности, при нападении Германии на Советский Союз, как считает фельдмаршал Эрих фон Манштейн, что он (Гитлер) не дооценил “прочность советской государственной системы (конечно, того времени – С. Ш.), ресурсы Советского Союза и боеспособность Красной Армии. Поэтому он исходил из предположения, что ему удастся разгромить Советский Союз в военном отношении в течение одной кампании. Но если это и было возможно, то только в случае, если бы удалось одновременно подорвать советскую систему изнутри”. (Эрих фон Манштейн. Утерянные победы. Смоленск: “Русич”, 1999, с. 190).

Не будем гадать, на что рассчитывал Путин, давая команду на вторжение российских войск в Украину, называя этот шаг “спецоперацией”. Но, как видно по ходу событий, включая самосознание украинского народа и стойкость украинской армии, защищающей “свой дом” от оккупантов, а также международной реакции цивилизованных стран на это преступление со стороны РФ, “спецоперация” превратилась в затяжную войну, которая, скорее всего, закончится тем же, чем закончилась для немецкого народа авантюра Гитлера: в данном случае – полным поражением России с печальными последствиями для российского народа.

Семён Шарецкий

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент ВАСХНИЛ, председатель Верховного Совета Р.Б. 13 созыва.