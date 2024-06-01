Многие жители США все чаще жалуются на постоянно растущую стоимость продуктов в магазинах.

Действительно, после пандемии COVID-19 привычные товары подскочили в цене чуть ли ни в два раза! Часть ритейлеров, например Dollar Store, 99 Cents Only или Aldi, были вынуждены закрыть свои торговые точки из-за убытков и отсутствия возможности продавать товары по доступным ценам.

Тем не менее в Калифорнии все еще есть магазины с доступными ценами. Так, в самом богатом штате Америки можно найти 1 фунт красной рыбы за $9, 170-граммовый контейнер малины – за $1, галлон молока – за $3, лоток курицы массой около 3 фунтов – за $6 или пакет яблок весом 5 фунтов – всего за $3.

Просто нужно знать места с хорошими ценами – в их числе Aldi, Grocery Outlet Bargain Market, Smart&Final, а также различные китайские или мексиканские супермаркеты и рыночки.

А чтобы не переплачивать и не покупать лишнего, нужно помнить о простых принципах удачного шоппинга: заранее продумать список продуктов, посмотреть приложение со скидками, не стоит игнорировать купоны, приходящие по почте, и не бежать в магазин на голодный желудок.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship