Женщины-избиратели из сообщества AAPI (Американцы азиатского происхождения и жители островов Тихого океана) , чернокожие и латиноамериканские женщины представляют собой мощный избирательный блок, но не чувствуют, что политики отдают приоритет вопросам, которые для них важны, согласно результатам нового опроса, опубликованном 9 мая организацией Intersections of Our Lives – коллективом трех ведущих женщин цветных организаций репродуктивного правосудия.

С 14 марта по 2 апреля были опрошены зарегистрированные избиратели среди 850 чернокожих женщин, 850 латиноамериканских женщин и 850 азиатско-американских женщин тихоокеанских островов. Согласно этому опросу, примерно 57% латиноамериканских женщин, 55% женщин AAPI и 49% чернокожих женщин считают, что за последний год ситуация в стране ухудшилась. И они чувствуют, что их проблемы остаются без внимания со стороны политиков и тех, кто борется за посты.

На еженедельном брифинг EMS 10 мая группа экспертов обсудила результаты опроса и актуальные проблемы для цветных избирателей-женщин и то, как кандидаты могут эффективно взаимодействовать с этим критически важным избирательным блоком.

“Опрос является первым в своем роде. Других подобных данных там нет. Никто не выносит эти неслыханные голоса за стол переговоров,” — заявила Сон Ён Чойморроу, исполнительный директор Национального азиатско-тихоокеанского женского форума американцев.

Рост затрат и общая траектория развития экономики являются одной из главных проблем для цветных женщин. 35% латиноамериканских женщин, 33% женщин AAPI и 29% чернокожих женщин заявили, что высокая стоимость товаров и услуг является одной из их наиболее важных проблем. В эту категорию были включены такие подвопросы, как доступное здравоохранение, справедливое жилье, сокращение разрыва в оплате труда и создание рабочих мест. По данным опроса, 92% чернокожих женщин, 89% женщин AAPI и 88% латиноамериканок отдают приоритет созданию хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Более 75% цветных женщин отдают приоритет доступу к абортам и уходу за ними. А 93% чернокожих женщин, 84% женщин AAPI и 79% латиноамериканских женщин заявили, что расизм существует слишком долго, и политические лидеры должны продвигать политику расового равенства, которая давно назрела.

“Цветные женщины представляют собой огромный потенциальный голос. Но мы находимся на распутье. Они не будут голосовать за людей, пока не увидят перемен, не увидят, что их ценности представлены, и не увидят, как люди говорят о политике, которая влияет на их повседневную жизнь,” — сказала ветеран опроса населения Селинда Лейк.

Кандидаты должны взаимодействовать с этим критически важным избирательным блоком, а не воспринимать их как нечто само собой разумеющееся, сказала Рошни Недунгади, партнер HIT Strategies, добавив, что цветные женщины чувствуют разочарование, когда их игнорируют. “Эти женщины действительно ищут общения и уверенности в том, что избранные должностные лица думают об их программах и защищают их.”

Сон Ён Чойморроу вместе с доктором Региной Дэвис Мосс, президентом и генеральным директором организации In Our Own Voice: National Black Women’s Reproductive Justice Agenda; и Лупе Родригес, исполнительным директором Национального латиноамериканского института репродуктивной справедливости, разбила данные опроса по этнической принадлежности.

“79% чернокожих женщин-избирателей считают, что системный расизм длился слишком долго,” – сказала Мосс, добавив, что чернокожие избиратели хотят, чтобы лидеры создавали системы расовой справедливости и боролись за них, что давно назрело.

Материнское и репродуктивное здоровье чернокожих одинаково важно для этой группы избирателей, сказала Мосс. По ее словам, 91% чернокожих женщин считают, что Конгрессу важно решить проблему высокого уровня материнской смертности среди цветных женщин. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2021 году уровень материнской смертности среди чернокожих женщин составил 69,9 смертей на 100 000 живорождений, что в 2,6 раза превышает показатель среди белых женщин.

“Черные женщины — одни из самых преданных избирателей; 9 из 10 цветных женщин заявили, что голосование очень важно. Мы знаем, что наши голоса имеют значение, но мы также сопротивляемся и говорим: «Знаете, мы не обязаны постоянно участвовать в выборах». Не принимайте нас как должное. На вас лежит ответственность продемонстрировать, что вы понимаете, что нам нужно, и говорить о наших потребностях,” — заявила Регина Дэвис Мосс.

Пристрастная политика не обязательно является тем, что движет латиноамериканскими избирателями, сказала Лупе Родригес. “Их трогают кандидаты и люди, находящиеся у власти, которые говорят о проблемах, которые для них важны, которые стремятся решать повседневные проблемы, с которыми они сталкиваются, в таких вещах, как иммиграция и разлучение семей.”

“Доступ к здравоохранению является огромной проблемой для латиноамериканских избирателей,” – сказала она, отметив, что у этого сообщества по-прежнему самые низкие показатели по страхованию и регулярному медицинскому обслуживанию в США. По данным Kaiser Family Foundation, в 2022 году 18% латиноамериканцев не были застрахованы.

“Для женщин AAPI главными приоритетами являются реформирование системы уголовного правосудия, принятие законов о предотвращении насилия с применением огнестрельного оружия и оплачиваемый семейный отпуск по болезни,” – сказала Сон Ён Чойморроу, отметив, что женщины AAPI в значительной степени мотивированы голосовать, но не уверены, что их голос приведет к переменам.

По ее словам, существует ошибочное представление о том, что женщины AAPI выступают против абортов, отметив, что права на аборт являются главным приоритетом для американских женщин индийского происхождения. Более 75% американских женщин китайского происхождения поддерживают доступ к абортам. 7 из 10 вьетнамских и корейских женщин и 6 из 10 филиппинских женщин выступают за выбор, сказала Чойморроу, добавив, что, будучи американкой корейского происхождения, она была удивлена ​​результатами для своего сообщества, которое традиционно имеет тенденцию быть консервативным в этом вопросе.

“Я рассказываю каждому корейцу, которого знаю – чем больше из нас говорят об этом и меняют нарратив, тем больше наше сообщество чувствует, что может принять участие и действительно изменить траекторию развития этой страны и то, как мы думаем,” — сказала она.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.