Поздно вечером 31 мая Землю вновь накроет магнитная буря, в следствие чего можно снова наблюдать северное сияние в разных уголках планеты. Жители США также будут иметь возможность увидеть северную Аврору.

В ночь с 31 мая на 1 июня уровень возбуждения магнитного поля Земли достигнет уровня G2, который считается умеренным, но может вызвать перебои в работе энергетических систем на Земле, нарушения высокочастотной радиосвязи и проблемы с радионавигацией.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, полярное сияние будет видно в штатах Верхнего Среднего Запада от Нью-Йорка до Айдахо. Сообщается, что в некоторых штатах, в этот уикенд, в очередной раз можно будет полюбоваться северным сиянием.

А вот калифорнийцам в этот раз повезло меньше, чем в начале мая, когда геомагнитнаяя буря достигла уровня G5, потому маловероятно, что северное сияние будет видно в южных широтах.