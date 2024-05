Обладатели карточек SNAP EBT могут бесплатно посетить более 1300 музеев в США.

Национальная программа «Музеи для всех» действует с 2014 года и стимулирует людей любого происхождения и с низким доходом регулярно посещать музеи и “формировать музейные привычки на всю жизнь”. В программе участвуют разного типа музеи, включая музеи искусств, истории, естествознания/антропологии, а также общие музеи, детские музеи, научные центры, планетарии, центры природы, исторические дома/объекты, зоопарки, аквариумы, ботанические сады и дендрарии.

По этой программе посещение более чем 1300 музеев (полный список можно посмотреть здесь) по всей территории Соединенных Штатов является бесплатным или со значительной скидкой ($3 за 1 билет) тем, кто получает продовольственную помощь (пособия SNAP – достаточно предъявить свою карту SNAP EBT. По одной карте бесплатные или льготные билеты доступны в течение часов работы музеев для группы до четырех человек.

Среди музеев в Сакраменто и Района залива Сан-Франциско в программе участвуют Sacramento History Museum, Sacramento Children’s Museum, University of California Botanical Garden at Berkeley, Oakland Zoo, USS Hornet Sea, Air & Space Museum, Exploratorium, Contemporary Jewish Museum, The Marine Mammal Center, California Academy of Sciences, de Young Museum, Japanese Tea Garden, San Francisco Zoo & Gardens, San Francisco Botanical Garden at Strybing Arboretum, Filoli Historic House & Garden, Monterey Bay Aquarium, Mendocino Coast Botanical Gardens и много других. Ближайшие к месту своего проживания музеи можно найти здесь, введя почтовый индекс.

«Музеи для всех» — это инициатива Института музейного и библиотечного обслуживания (IMLS), федерального агентства, базирующегося в Вашингтоне, округ Колумбия.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship