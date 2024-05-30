Присяжные признали Трампа виновным по всем обвинениям в фальсификации документов

Трамп стал первым в американской истории президентом, которого суд признал виновным в совершении уголовных преступлений, пишет VOA совместно с Reuters.

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, осужденным за совершение уголовного преступления. Присяжные в Нью-Йорке признали его виновным в фальсификации документов в попытке скрыть выплату бывшей порно-звезде денег за молчание перед выборами 2016 года.

После обсуждений, которые растянулись на два дня, все 12 присяжных признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Для вынесения любого вердикта требуется единогласие.

“Мы не сделали ничего плохого. Я очень невиновный человек”, — сказал Трамп после выхода из зала суда.

Трамп бесстрастно наблюдал за присяжными, которые во время слушаний давали показания, чтобы подтвердить обвинительный вердикт. 77-летний Трамп отрицает свою вину и, как ожидается, подаст апелляцию на данное решение.

Экс-президенту грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы, хотя другие осужденные за это преступление часто получают меньшие сроки, штрафы или испытательные сроки. Тюремное заключение не помешает ему вести предвыборную кампанию или стать президентом в случае победы.

Опросы общественного мнения показывают жесткую конкуренцию между Трампом и 81-летним Джо Байденом. Согласно соцопросу, проведенному Reuters/Ipsos, обвинительный приговор может стоить Трампу поддержки со стороны части независимых и республиканских избирателей.

Присяжные уведомили суд о вынесении вердикта в 16:20 и зачитали все 34 пункта обвинения сразу после 17:00.

Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловых документов после пятинедельного судебного разбирательства, в ходе которого откровенные показания дала порнозвезда Сторми Дэниелс, рассказавшая об интимных контактах, которые, по ее словам, имели место 2006 году, когда экс-президент уже женился на своей нынешней супруге Мелании. Трамп отрицает, что когда-либо вступал в связь с Дэниелс.

Тогдашний юрист Трампа Майкл Коэн дал показания о том, что Трамп одобрил выплату Дэниелс 130 тысяч долларов за ее молчание накануне выборов 2016 года, когда он столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах.

Коэн дал показания о том, что он лично провел платеж, и что Трамп одобрил план возмещения расходов Коэна за счет ежемесячных платежей, оформленных в виде оплаты работы юриста. Адвокаты Трампа подчеркнули судимость и тюремное заключение Коэна, а также неоднократные ложные показания, данные им при различных обстоятельствах.

Фальсификация деловых документов является в штате Нью-Йорк административным правонарушением, однако офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга повысил это правонарушение до уровня уголовного преступления на том основании, что Трамп скрыл незаконный взнос в свою избирательную кампанию.

Трамп пожаловался, что не может добиться справедливого судебного разбирательства в своем родном городе, где правят демократы.

Это дело расценивалось как наименее значимое из четырех уголовных преследований, с которыми столкнулся Трамп. Брэгг вернул дело к жизни после того, как его предшественник решил не выдвигать обвинений против бывшего главы государства.

Это дело, вероятно, также будет единственным, которое будет передано в суд до выборов, поскольку другие процессы против Трампа задерживаются из-за процедурных проблем.

В случае избрания Трамп может закрыть два федеральных расследования, авторы которых обвиняют его в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года и неправильном обращении с секретными документами после ухода с поста в 2021 году. Трамп не признал себя виновным во всех случаях и назвал все дела, открытые против него, попыткой демократов навредить ему в преддверии выборов.