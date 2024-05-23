Такая статистика приводится на сайте губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Во время Недели Земли, проходившей с 16 по 22 апреля, Гэвин Ньюсом зашел на электрозаправку Tesla supercharger “чтобы подчеркнуть продолжающиеся усилия штата по созданию более крупной и лучшей сети зарядных станций, а также недавнюю работу Tesla по открытию своих быстрых зарядных устройств для автомобилей сторонних производителей”, говорится на сайте губернатора.

После указа губернатора от 2020 года, призывающего к введению правила, требующего, чтобы к 2035 году 100% продаж новых автомобилей в Калифорнии должны быть автомобилями с нулевым уровнем выбросов (ZEV), в следствие чего продажи ZEV резко выросли за последние годы.

По данным Калифорнийской энергетической комиссии (CEC), 25% всех новых автомобилей, проданных в Калифорнии в прошлом году, были ZEV. Всего, по состоянию на апрель, продано 1 846 874 ZEV.

Это привело к тому, что по всей Калифорнии к настоящему времени установлено 105 000 общественных или частных зарядок для электромобилей, что превышает более 500 000 домашних зарядных устройств. Штат также недавно принял план стоимостью 1,9 миллиарда долларов по созданию более крупной и лучшей сети зарядок.

Согласно отчету Veloz EV Market Report, 34% новых электромобилей ZEV, продаваемых в США, продаются в Золотом штате. И если бы Калифорния была отдельной страной, заняла бы 4-е место по продажам электромобилей после Китая, США и Германии.

Для калифорнийцев с низким доходом доступны программы стимулирования в виде грантов и скидок, подробнее на сайте ClimateAction.ca.gov).

Однако вопрос о мощностях системы электроснабжения для питания растущего числа электромобилей остается открытым. Несмотря на это, руководство штата уверено, что 12,5 млн электромобилей, ожидаемых к 2035 году, не создадут избыточной нагрузки на электросеть. Водителям будет рекомендовано заряжать свои машины вне пиковых часов. Кроме этого, штат ставит перед собой задачу полностью перейти на возобновляемые источники энергии к середине 40-х годов.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, SlavicSac.com