Сегодня, 23 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке компенсации ущерба России и Центробанку в связи с “недружественными действиями США”. Согласно свежему указу, “Российский правообладатель вправе обратиться в суд в соответствии с правилами подсудности с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа Соединенных Штатов Америки и о компенсации ущерба”. В качестве правообладателей могут выступать РФ и Центробанк РФ.

Изъятию будут подлежать движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, доли в компаниях, имущественные права американских резидентов и граждан. Если российский суд признает, что конфискация российского имущества была необоснованной, то в качестве компенсации специальная правительственная комиссия должна будет предложить активы, связанные с США, найденные на территории России.

Месяцем ранее, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал закон о выделении нового пакета военной помощи Украине, один из пунктов которого позволяет арестовывать и конфисковывать в пользу Украины российские государственные активы, подпадающие под юрисдикцию США.

Напомним, что активы Центробанка РФ в США были заморожены в первые дни после начала войны в Украине в феврале 2022 года, при этом большая их часть находится в странах ЕС. При этом до сих пор нет однозначного мнения о юридическом механизме конфискации российских средств. В настоящее время в Евросоюзе согласован только план использования доходов от активов на нужды Украины.