Калифорния запретит продажу бензиновых автомобилей к 2035 году

Губернатор Гэвин Ньюсом сегодня опубликовал следующее заявление после того, как Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) утвердил правило, согласно которому, к 2035 году 100 процентов продаж новых автомобилей в Калифорнии должны быть автомобилями с нулевым уровнем выбросов:

“Мы можем решить климатический кризис, если сосредоточимся на титанических и смелых шагах, необходимых для сокращения загрязнения окружающей среды. У Калифорнии существует новаторский, ведущий в мире план по достижению к 2035 году продаж автомобилей со 100-процентным нулевым уровнем выбросов”, – сказал губернатор Калифорнии.

По словам Ньюсома, к 2030 году в Солнечном штате будет продаваться до 35 процентов “чистых” автомобилей, а к 2035 году — уже 100 процентов. Как заявил губернатор, данный план “обеспечивает нашу дорожную карту по сокращению опасных выбросов углерода и отказу от ископаемого топлива”.

Сообщается, что штат Калифорния инвестирует в данном направлении исторические 10 миллиардов долларов, что упрощает переход населения на электромобили.

“Калифорния будет продолжать вести революцию в нашем транспортном будущем с нулевым уровнем выбросов”, подчернул Ньюсом.