Начиная с осени 2015 года, счастливые обладатели электромобилей Tesla имеют возможность пользоваться функцией автопилота.

То есть машина может ехать самостоятельно без управления человеком!

Автопилот – это набор функций помощи водителю, который входит в стандартную комплектацию нового автомобиля или может быть приобретен после покупки авто, и предоставляет вашему железному коню новые возможности, делающие вождение более безопасным – так заявляет компания Tesla.

Функции автопилота и его активация различаются в зависимости от модели, комплектации и года выпуска автомобиля. Базовый автопилот включает круиз-контроль с учетом дорожного движения и автоматическое рулевое управление.

При этом во время беспилотного движения вы не можете заниматься своими делами или скролить ленту соцсетей в телефоне: нужно держать руки на руле или периодически прикасаться к нему, а также следить за дорожными условиями, чтобы в любой момент взять управление в свои руки.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship