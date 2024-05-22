По мнению законодателей, действующая политика администрации Байдена «сковывает возможности» Киева, пишет VOA.

Тринадцать американских законодателей призвали министра обороны США Ллойда Остина ускорить предоставление ресурсов Украине.

По их словам, помощь «не поступает в достаточном количестве и своевременно, что усугубляет тяжелую ситуацию на местах».

«Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенное оружие, предоставленное Соединенными Штатами, для проведения операций против стратегических целей на российской и контролируемой Россией территории», – написали законодатели.

По их словам, нынешняя политика администрации Байдена «сковывает возможности Украины оказывать сопротивление российским силам под Харьковом с помощью оружия американского происхождения».

«Украинская сторона не может защитить себя из-за нынешней политики администрации, – заявили конгрессмены. – Необходимо, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированное нападение России на их суверенную землю».

Среди подписавших обращение – председатель постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке республиканец Майкл Тернер, старший демократ комитета Джим Хаймс и конгрессмен Джеральд Коннолли среди прочих.

Ранее сообщалось о том, что США не поощряют применение американского оружия на территории России.