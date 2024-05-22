ATACMS
Photo: U.S. Army

По мнению законодателей, действующая политика администрации Байдена «сковывает возможности» Киева, пишет VOA.

Тринадцать американских законодателей призвали министра обороны США Ллойда Остина ускорить предоставление ресурсов Украине.

По их словам, помощь «не поступает в достаточном количестве и своевременно, что усугубляет тяжелую ситуацию на местах».

«Наши украинские союзники просят разрешения использовать определенное оружие, предоставленное Соединенными Штатами, для проведения операций против стратегических целей на российской и контролируемой Россией территории», – написали законодатели.

По их словам, нынешняя политика администрации Байдена «сковывает возможности Украины оказывать сопротивление российским силам под Харьковом с помощью оружия американского происхождения».

«Украинская сторона не может защитить себя из-за нынешней политики администрации, – заявили конгрессмены. – Необходимо, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированное нападение России на их суверенную землю».

Среди подписавших обращение – председатель постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке республиканец Майкл Тернер, старший демократ комитета Джим Хаймс и конгрессмен Джеральд Коннолли среди прочих.

Ранее сообщалось о том, что США не поощряют применение американского оружия на территории России.

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