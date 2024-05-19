Политика Белого дома в отношении применения американского оружия за пределами Украины не изменилась – США не поощряют и не дают возможности использовать американское оружие, предоставленное Киеву для ударов по российской территории.

Это подчеркнул в ходе брифинга 17 мая советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы не поощряем и не допускаем нападений с использованием безвозмездно предоставленного США оружия на территории России. Это политика, которая осталась неизменной», — сказал Джон Кирби.

Ранее в Пентагоне заявили, что настаивают на применении предоставленного США оружия в пределах украинской территории. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх в ответ журналисту Украинской службы «Голоса Америки».

На вопрос, планируют ли США изменить свой подход после нападения России на Харьковскую область, Сингх ответила, что позиция Минобороны США остается неизменной: «Мы считаем, что оборудование и возможности, которые мы предоставляем Украине, и которые другие государства предоставляют Украине, должны быть использованы для возвращения украинской суверенной территории».

Во время брифинга в Белом доме Кирби также подчеркнул, что США продолжают внимательно следить за нападением России на северо-востоке Украины и постоянно работают над поставками оружия и техники украинским военным. Кирби также подчеркнул, что помощь Украине в размере $2 млрд, о которой недавно объявили США, будет использована для помощи Украине в приобретении вооружений и техники, инвестировании в оборонно-промышленную базу Украины и закупке военной техники у других стран.

Находясь в Киеве в начале этой недели, госсекретарь Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о том, продолжают ли Соединенные Штаты настаивать на том, чтобы американское оружие не применялось против целей на территории Российской Федерации, сказал, что США «не поощряли и не позволяли наносить удары за пределами Украины». «Но, в конце концов, именно Украина должна решить, как вести эту войну, чтобы защитить свою свободу, свой суверенитет и свою территориальную целостность», – отметил Блинкен.