В Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией 17 мая президент США Джо Байден выразил поддержку и солидарность лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам, квирам и интерсексуалам (ЛГБТКИ+) по всему миру, стремящимся жить полноценной жизнью, свободной от насилия и дискриминации.



«Соединенные Штаты приветствуют тех людей и организации, которые по всему миру защищают права ЛГБТКИ+, где бы они ни находились под угрозой. И мы благодарны за тот вклад, который ЛГБТКИ+ вносят в жизнь общества каждый день по всей нашей стране», — говорится в заявлении Байдена.

Президент США отметил, что его администрация отдает приоритетное значение укреплению прав ЛГБТКИ-людей в стране, а также что Соединенные Штаты реагируют на нарушения прав ЛГБТКИ+ сообщества за рубежом.



«Мы видим, как американское лидерство меняет ситуацию к лучшему; за последнее десятилетие всё большее число стран декриминализировали однополые отношения, часто при поддержке США, — говорится в заявлении. — Однако мы знаем, что многое еще предстоит сделать. Общины ЛГБТКИ+ по всему миру по-прежнему сталкиваются с насилием и дискриминацией на почве ненависти. Они по-прежнему борются за равный доступ к здравоохранению, жилью, занятости, образованию и правосудию».

«Как и все люди, ЛГБТКИ+ заслуживают равенства – равных прав, равного гражданского статуса, равного достоинства. Наша общая моральная ответственность заключается в необходимости давать отпор гомофобии, бифобии и трансфобии, точно так же, как мы должны давать отпор любому насилию, вызванному ненавистью, внутри страны и за рубежом», – отметил Байден.

Позднее 17 мая Госдепартамент США предупредил ЛГБТ-людей во всем мире о повышенном риске насильственных действий в их отношении.

Русская служба «Голоса Америки»