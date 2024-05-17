В понедельник, 13 мая, Совет объединенного школьного округа Джурупа на юге Калифорнии утвердил мировое соглашение между уволенной учительницей Джессикой Тапиа и школьным округом Джурупа об урегулировании ее иска на сумму 360 000 долларов США. Учительницу защищала некоммерческая юридическая фирма Advocates for Faith & Freedom, занимающаяся защитой конституционных и религиозных свобод в судах.

В 2023 году юридическая фирма подала иск против Объединенного школьного округа Джурупа из-за незаконного увольнения учительницы: в 2022 году Джессику Тапиа отстранили от должности в государственной школе из-за её религиозных – христианских – убеждений. Эти убеждения противоречили школьной политике, требующей обращение к учащимся с использованием предпочитаемых ими местоимений и сокрытие от родителей информации о гендерной идентичности их ребенка.

Пострадавший педагог и юридическая фирма Advocates for Faith & Freedom объединили усилия и запустили кампанию «Учителя не лгут», цель которой — поддержать “учителей веры, которые чувствуют тяжесть тьмы, проникшей в систему образования”. В соответствии с этой программой преподавателям будет предоставляться “полное понимание их конституционных прав, а также вариантов того, как реагировать на действия школьного округа, когда учителей просят пойти против их искренне разделяемых религиозных убеждений”.

“Сегодняшнее соглашение служит напоминанием о том, что свобода вероисповедания защищена, независимо от вашей карьеры,” — сказала Джулианна Фляйшер, юрисконсульт организации Advocates for Faith & Freedom. “Если бы действия школьного округа были законными, ни один учитель веры не имел бы права работать учителем государственной школы. История Джессики – это история верного мужества. Она боролась за то, чтобы ее школьный округ был привлечен к ответственности и чтобы ни один другой учитель не стал жертвой такого рода дискриминации.”

“То, что случилось со мной, может случиться с кем угодно, и я хочу, чтобы следующий учитель знал, что стоит отстаивать то, что правильно,” — сказала учительница Джессика Тапиа. “По всей стране мы видим, как свобода слова и религиозная свобода учителей нарушаются посредством политики, требующей от них отказа от своей морали. Я хочу, чтобы учителя были уверены в том, что лучшее, что мы можем сделать для учеников, — это обучать правде, а не обману.”

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship