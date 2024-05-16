Республиканцы в Северной Каролине продвигают законопроект, запрещающий ношение масок в общественных местах. Они аргументируют этот шаг использованием масок при совершении преступлений, передает ABC News.

Также маски использовались во время протестов против действий Израиля в Газе – протесты переросли в столкновения с полицией и аресты.

Законопроект был одобрен Сенатом накануне,15 мая, 30 голосами против 15 по партийной линии, несмотря на несколько попыток демократов штата изменить его. В документ еще могут быть внесены изменения до того, как он поступит на рассмотрение в Палату представителей.

Законопроект предусматривает ужесточение наказания для тех, кто носит маску при совершении нарушения закона – включая арестованных протестующих.

Противники законопроекта заявляют, что он ставит под угрозу здоровье людей, которые используют маски в общественных местах из соображений безопасности.

Кроме того, законопроект предусматривает уголовную ответственность за перекрытие дорог или помеху проезду машин скорой помощи, пишет VOA.