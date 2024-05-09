Ольга Романова: «У нас сейчас все – враги народа»

С 3 по 4 мая 2024 года в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) состоялся симпозиум «Как советская тюремная субкультура формирует политический ландшафт России». В международном мероприятии приняли участие ученые из России, Великобритании, Италии и США. В ходе академического мероприятия выступила известная российская правозащитница, исполнительный директор движения «Русь сидящая», Ольга Романова.

Ольгу Романову пригласили на Кафедру славянских, восточноевропейских, евразийских языков и культур, изучение которых в одном из лучших университетов Америки началось в 1948 году.

На мероприятии присутствовали учёные, гражданские активисты и правозащитники. Во время симпозиума участники много говорили о влиянии криминальной логики и дискурса на современный политический диалог в России; обсуждали влияние советской тюремной системы и наследие ГУЛАГа на социальную динамику и культурную идентичность в РФ.

Ольга поделилась, что на симпозиуме подняли тему художественных и литературных традиций, влияющих на взгляды российского общества, на преступность, тюремную жизнь и власть. Обсуждали значение всех этих тем в рамках начала войны с Украиной, в том числе речь шла о вербовке солдат среди заключённых. Много внимания было уделено обсуждению того, к чему приведёт подобная стратегия социальную структуру бывших советских стран. Был выполнен глобальный и региональный сравнительный анализ указанных тем. В конце прошло обсуждение стратегии всестороннего понимания и способов решения проблемы грамотного взаимодействия политического дискурса и криминальной структуры.

Ольга Романова не была в Калифорнии почти десять лет. К Лос-Анджелесу она всегда относилась крайне почтительно: раньше правозащитница часто была в местах, связанных с Голливудом и киноиндустрией. А во время своего майского визита она буквально познакомилась с другим Лос-Анджелесом — университетским.

Ранее Ольга очень много про это читала и бывала в американских университетах. Но то, что она увидела в этот раз, ее поразило.

Приезд Романовой совпал с разгоном студенческих демонстрантов — ещё несколько дней на территории университета место между кампусами было оцеплено. Подобного там не происходило со времён вьетнамской войны. На территории университета проводились пропалестинские акции протеста, которые быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Эскалация случилась в ночь на 1 мая: между сочувствующими палестинцам протестующими и защитниками Израиля началось жесткое столкновение. СМИ активно рассказывали и показывали, как собравшиеся избивали оппонентов палками и сносили ограждения.

На симпозиуме Романова обсуждала русскоязычную тюрьму и рассказывала о блатном мире. Много внимания было уделено жаргону – чего стоила лекция на полтора часа про слово «мудак»!

Ольга рассказала историю: как-то она играла в карты и услышала слово «мудофель». Естественно, ей стало интересно, как оно появилось и она отправилась к своему другу, писателю и журналисту Денису Драгунскому. На вопрос об этимологии слова он ответил буквально через секунду.

Драгунский вырос в писательском доме и он очень хорошо помнит, как членам семей писателей давали путёвки. В комитетах часто сокращённо писали некоторые слова, так появились «жописы» — жены писателей, «мудописы» — мужья дочерей писателей, поэтому можно сделать вывод, что «мудофель» — муж дочери фельдмаршала. Таким образом, Романова и Драгунский сделали свой вклад в калифорнийскую славистику.

В Калифорнии на симпозиуме собрались специалисты по русской тюрьме: учёные из Великобритании, Италии, Аризонского университета и из университета в Беркли. На мероприятии присутствовала и подруга Ольги, американка из Нью-Йорка.

Во время обсуждений была установлена взаимосвязь между влиянием тюрьмы на политику и политики на тюрьму. Романова считает эту тему достойной обсуждения, однако она впервые присутствовала на таком обсуждении: обычно либо политика, либо правозащитная деятельность. Но посетители симпозиума занимаются именно институцией. Ранее Ольга была уверена, что она одна такая, но оказалось, что таких человек во всём мире, как минимум, десять.

Ольге как россиянке очень льстит, что иностранные ученые – доктор философии Гэвин Слэйд из Великобритании и старший научный сотрудник Андреа Гуллотта из Палермо – интересуются такой институцией как российская тюрьма, историей, будущим и настоящим, и им есть, что рассказать друг другу. К сожалению, по словам Ольги, иностранцы никак не могут повлиять на ситуацию в российских тюрьмах, однако они много могут рассказать о преобразованиях.

Романова отметила, что в разных странах совершенно разное небо. К примеру, любой человек, который был в Великобритании, по мнению правозащитницы, непременно узнает английское небо. Берлинцы всегда узнают своё, у них даже есть особый цвет — берлинская лазурь. В Калифорнии тоже очень узнаваемое небо. Ольга уверена, что человек, который хотя бы раз был в штате, глядя на небо, сразу же узнает это место.

Ольга убеждена, что тюрьма очень влияет на политику, а политика — на тюрьму. Это взаимное проникновение. Как говорят на постсоветском пространстве: «Не посидишь — хорошим политиком не станешь». Или хорошим писателем, как это доказали Пушкин, Чехов, Лермонтов и Достоевской. Нередко нобелевские лауреаты из СССР тоже имели судимости, например, Солженицын и Бродский. Потом были великие диссиденты. Дальше случился небольшой перерыв из-за внезапной демократизации.

А сейчас , как Ольга говорит, “снова началось”. И нынешнее поколение будет взаимодействовать с российскими политиками, которые, имеют значительный тюремный опыт. Мы это сможем увидеть своими глазами. Романовой было очень интересно изучать этот аспект и говорить с понимающими людьми.

Тюрьма так или иначе влияет на жизнь миллионов людей, однако, по словам Ольги, встретить тех, кто ее изучает, довольно сложно.

Совсем скоро начнется мобилизация украинских заключённых, российские уже давно воюют. Никто не ожидал, что в двадцать первом веке в центре Европы развернётся война, в которой зеки будут воевать против зеков. Поэтому работа Ольги Романовой будет актуальна всегда, так как обеим странам придётся бороться с последствиями своих решений. А последствия будут огромные!

Недавно Ольга разговаривала с Мартином Реймиром, директором Берлинской тюрьмы. Ей было интересно, решится ли он отдать своих заключенных, если их попробуют забрать на войну. Реймир мгновенно ответил всего одним чётким «Нет». И дело тут не в его любви к зекам, он просто понимает, насколько это опасно для общества и будущего.

Русские своими силами выпустили джинна из бутылки. Украине сейчас некуда деваться и она тоже решилась на отчаянный поступок. Для России это был первый шаг, для Украины — последний. И последствия, как говорит Ольга Романова, мы будем расхлебывать ещё десятки лет, если не сотни.

Ольга рассказала, что за время войны серьёзно изменилось количество и качество заключённых. По ее словам, заметно ослабла гомофобия в тюрьмах: опущенные (угловые, петухи, голубые) тоже воюют. Её радует, что отношение к этим людям смягчается как в России, так и в Украине. Ольга занимается вывозом похищенных херсонских заключённых на родину, людей выпускают партиями по три-пять человек. Иногда в группу намеренно ставят смотрящих и опущенных. Но, к всеобщему удивлению, люди находят общий язык и спокойно ночуют в одной комнате. Складывается впечатление, что сами понятия меняются.

По словам Романовой, человека, который попал в тюрьму, может быть неизнасилованным, т.к. тюрьма совсем не про секс. Процесс изнасилования тюрьме – это про доминирование. И для заключённых важно избежать того, чтобы кто-то захотел над ними доминировать.

Ольга сильно удивлена тому, что в России до сих пор не вернули смертную казнь, однако она уверена, что это все равно произойдёт. Сама она против смертной казни, но для неё важнее наличие справедливой судебной системы. Романова уверена, что это краеугольный камень государства.

В Америке, по ее мнению, одна из самых худших уголовно-исполнительных систем, но есть хорошая судебная система. Таким образом, неправильное устройство, жестокость и нелепость пенитенциарной системы смягчаются судом. Кроме того, в Америке нередко признают судебные ошибки и стараются бороться с последствиями.

“Не факт, что несовершенства системы в ближайшее время исправят, но Америка делает для этого всё возможное. Идеальных обществ, к сожалению, не бывает,” – считает Романова.

Говоря о политической ситуации в США, Ольга говорит, что “в апокалиптические предсказания” она не верит, да и выбор между Трампом и Байденом ей кажется нелепым. Но всё он рано или поздно пройдёт. Она убеждена, что это всё следствие того, что 20-40 лет назад политика перестала быть модной, перестала считаться делом молодых, молодежь решила войти в другие сферы: культуру, бизнес, спорт, фриланс, во что угодно, кроме государственного аппарата.

Рассуждая о молодых политиках, Ольга считает, что их сейчас крайне мало. Ей на ум приходит в первую очередь на ныне покойный Алексей Навальный, огромная заслуга которого в том, что он привёл много молодых людей и пытался показать, что политика, на самом деле, очень интересная вещь, что ею действительно нужно заниматься. Но Ольга всерьёз опасается, что после его смерти движение также исчезнет.

В Штатах, к сожалению, своего Навального не было. Романова уверена, что “пока в партийной власти преимущественно белые цисгендерные му**ки, ничего не изменится”.

По ее словам, в Германии сейчас много молодых политиков. Среди них есть, в том числе наши соотечественники, например, Сергей Лагодинский. И он один из тех людей, кто, несмотря ни на что, демонстрирует, что на самом деле из себя представляет политика и насколько это интересно.

Ольга Романова провела на Юге Калифорнии чуть меньше недели, за это время, кроме участия в симпозиуме, она с удовольствием прогулялась по местному песчаному пляжу Венеция на берегу Тихого океана, успела побывать на могиле Мэрилин Монро, посетить музей европейского и американского искусства Центр Гетти и посидеть в местных барах.

Ольга улетела обратно в Берлин, где она живет последние несколько лет, но она обещала вернуться, чтобы получше изучить Золотой штат и съездить в Мексику.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship