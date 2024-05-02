В среду, 24 апреля, вслед за студентами Колумбийского университета в Нью-Йорке, студенты Университета Южной Калифорнии (UCLA) также устроили протесты против продолжающихся военных действий в секторе Газа. Они организовали пропалестинский палаточный лагерь и призывали свой университет прекратить вести дела с Израилем или компаниями, которые поддерживают войну в секторе Газа.

В связи с напряженной ситуацией полиция города и охрана университета следят за порядком в особом режиме, но полиция уже получила порцию критики от со стороны студентов-мусульман, правозащитных групп и политических лидеров.

Студенты, участвующие в протестах, прячут лица за масками и беспокоятся за свою безопасность. Накануне вечером 30 апреля, контрдемонстранты напали на пропалестинский палаточный лагерь, бросая дорожные конусы, распыляя баллончики с перцовым газом, и снося самодельные ограждения. Жестокое столкновение случилось через несколько часов после заявления ректора университета Джина Блока, назвавшего пропалестинский лагерь на территории кампуса «незаконным». Блок также сказал, что в университете повышен уровень безопасности и что учащимся, которые не покинут лагерь, грозят дисциплинарные взыскания.

Столкновение продолжалось несколько часов, прежде чем вмешалась полиция, по сообщениям социальных сетей, собравшиеся контрпротестующие начали запускать фейерверки на другой стороне, мигать стробоскопами и издавать громкие звуки детского плача около 23:00; по меньшей мере 15 протестующих (студенты заявляют, что раненых было гораздо больше) получили ранения, но никто не был арестован.

В среду, 1 мая, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе отменил занятия.

Аналогичные протесты устроили студенты Университета Беркли, где протестующие прямо на кампусе устроили палаточный лагерь.

В этот же день канцелярия губернатора Гэвина Ньюсома раскритиковала медленную реакцию правоохранительных органов на жестокие драки на территории университета.

“Ограниченная и запоздалая реакция правоохранительных органов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе вчера вечером была неприемлемой – и она требует ответов,” – заявил в среду представитель администрации губернатора. “Как только стало ясно, что для поддержки местных мер реагирования необходима помощь штата, наш офис немедленно направил в кампус персонал CHP,” — говорится в заявлении.

Это заявление стало первой публичной реакцией губернатора Калифорнии на протесты в кампусе Университета Южной Калифорнии, продолжающиеся неделю.

Позднее Джин Блок и президент UCLA Президент Майкл В. Дрейк признали, что правоохранителей в университете было недостаточно.

“Мы все еще собираем информацию о нападении на лагерь прошлой ночью, и я могу заверить вас, что мы проведем тщательное расследование, которое может привести к арестам, выдворению и увольнениям,” – заявил Блок. “Мы также тщательно изучаем наши собственные процессы обеспечения безопасности в свете недавних событий.”

После наступления темноты в среду, сотни сотрудников правоохранительных органов собрались в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, готовясь зачистить пропалестинский лагерь, атакованный накануне вечером произраильскими сторонниками.

Крупные американские СМИ, рассказывая о пропалестинских выступлениях по всей стране, проводят параллели между действиями полиции, последовавшими за протестами студентов по всей стране в настоящее время, и теми, которые были во время студенческих протестов против войны во Вьетнаме.

Протестное студенческое движение, распространившееся по всей стране, уже назвали не похожим ни на одно другое в этом столетии. На данный момент протестные лагеря в других местах были очищены полицией или добровольно закрылись, включая Городской колледж Нью-Йорка, Университет Фордхэма в Нью-Йорке, штат Портленд в Орегоне, Университет Северной Аризоны во Флагстаффе, Аризона и Университет Тулейн в Новом Орлеане.

Виталий Атаев Трошин, California Local News Fellowship

Елена Кузнецова, Руслан Гуржий, SlavicSac.com