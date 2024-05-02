Вслед за заявлением министра обороны Польши литовские власти также выразили готовность помогать Украине возвращать мужчин призывного возраста, т.е. 18-60 лет.

Коллега польского министра, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас допустил, что страна может помочь Украине возвращать призывников, отметив, что у Литвы пока нет конкретных мер для этого и она следит за тем, какие решения будет принимать Польша.

“Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы”, – сказал министр в четверг, 25 апреля, в Сейме журналистам.

Отдельно Кащюнас отметил, что точное количество украинцев призывного возраста в Литве пока определить сложно.

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните считают, что Литва должна помочь Украине вернуть своих мужчин призывного возраста.

“Украина должна иметь свои собственные мобилизационные планы,” – заявил президент Г.Науседа в дебатах на радио LRT в понедельник, 29 апреля. “Украина должна иметь возможности и инструменты, чтобы пригласить своих молодых людей выполнить свой долг перед Родиной. Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах.”

При этом премьер-министр Шимоните подчеркнула, что Литва могла бы предпринять определенные шаги, чтобы помочь Украине, но некоторые меры должны быть согласованы на уровне Евросоюза, т.к. это не вопрос одного или двух государств.

По оценке статистической службы Евросоюза, в январе 2024 года в странах ЕС находились около 4,3 млн граждан Украины, в том числе около 860 тыс. мужчин.

Ранее сообщалось о прекращении предоставления консульских услуг гражданам Украины зарубежом.