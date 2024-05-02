Многодетный отец с американским гражданством не смог выехать из Украины: на пункте пропуска пограничники обнаружили, что он имеет другое гражданство – украинское, что по законодательству Украины недопустимо. Поэтому при попытке пересечения границы по паспорту США мужчину задержали. Правоохранители объяснили, что гражданин Украины может иметь только одно гражданство, поэтому нарушителю теперь грозит административная ответственность.

Мужчина, имя которого не называется, выезжая из Украины, не имел права на выезд согласно украинскому законодательству. Он решил воспользоваться советами знакомых, неправильно истолковав законы, касающихся пересечения границы в условиях военного положения. Статус многодетного отца мог бы обеспечить ему выезд из Украины при условии предъявления соответствующих документов.

После рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности, суд признал мужчину виновным в нарушении правил пересечения границы Украины. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, данное лицо заплатит штраф в размере 3400 гривен и судебный сбор в сумме 605 гривен 60 копеек (всего около $100).

Статьи 2 и 3 Закона Украины “О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины” и “Правила пересечения государственной границы гражданами Украины” устанавливают требования о наличии украинского паспорта для выезда за границу. В связи с тем, что мужчина нарушил эти правила, к нему было применено административное взыскание.

Напомним, что в начале года, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду “ключевой законопроект, позволяющий принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства”. По словам Зеленского, новый закон позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России. Кроме того, право на украинский паспорт получат иностранные добровольцы, воюющие против России в рядах ВСУ. Закон пока не принят.

Ранее сообщалось о прекращении предоставления консульских услуг гражданам Украины зарубежом.

Vitaly Ataev Troshin, California Local News Fellowship

Ruslan Gurzhiy, Elena Kuznetsova, SlavicSac.com