Департамент экономических возможностей округа Лос-Анджелес (Deppartment of Economic Opportunity, DEO) в партнерстве с общественными организациями начинает Месяц малого бизнеса с Саммита малого бизнеса региона Лос-Анджелеса, объединяющего бесплатные местные ресурсы, услуги и программы.

Саммит позволит местным малым предприятиям познакомиться с недавно запущенными программами и возможностями, которые доступны для поддержки запуска и роста местных предпринимателей, малого бизнеса и некоммерческих организаций, включая Инициативу экономической мобильности – Инвестиции в размере 25 миллионов долларов впервые доступны участникам на первом мероприятии.

В этом саммите малого бизнеса, первом из пяти в масштабах округа, также примут участие все участвующие общественные организации, которые будут размещать информацию и напрямую обращаться к местным владельцам бизнеса и присутствующим некоммерческим организациям.

Одно из мероприятий пройдет с участием наблюдательного совета округа Лос-Анджелес Линдси П. Хорват в четверг, 9 мая 2024 г. с 8:30 утра до 15:00 по адресу Mission College, 13356 Eldridge Ave, Sylmar.

Второе мероприятие состоится с участием мэра Карен Басс в среду, 15 мая 2024 г. с 8:30 до 15:00 по адресу Cal State Los Angeles, 5151 State University Dr, Los Angeles.

На саммитах можно получить юридическую помощь и консультации: если вам нужна помощь в составлении контракта или ведении переговоров, юридическая помощь доступна для поддержки вас через партнерство округа/города; консультации по кредитам и долгам, закупкам, оценке бизнеса и многое другое.

Vitaly Ataev Troshin, California Local News Fellowship

Ruslan Gurzhiy, Elena Kuznetsova, SlavicSac.com