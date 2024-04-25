Кабинет министров Украины запретил выдачу паспортов украинским мужчинам за границей.

Во вторник Кабинет министров Украины запретил выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт мужчинам призывного (18 – 60 лет), находящимся за границей.

Также МИД Украины временно, до 18 мая, то есть до вступления в силу закона о мобилизации и его положений, приостановил оказание консульских услуг для граждан мужского пола.

Теперь паспорт гражданина Украины или загранпаспорт можно оформить только в территориальном органе или территориальном подразделении миграционной службы, говорится в постановлении Правительства. Однако ограничения не касаются украинских граждан 18-60 лет, имеющих право на пересечение границы во время военного положения.

«Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной агрессии России главным приоритетом является защита нашей Родины от разрушения.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что выживание страны его не волнует, а затем приходит и хочет получить услуги от этого государства. Так не работает. Наша страна находится в состоянии войны…

Пребывание за границей не освобождает гражданина от его или ее обязанностей перед Родиной. Именно поэтому вчера я поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам призывного возраста в Украине и за рубежом. Это будет справедливо,” – написал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей страничке в X.

Приостановка консульских услуг означает, что мужчины призывного возраста, находящиеся за границей, не смогут продлить или получить новые паспорта или получить официальные документы.

Принимаемые меры вызваны нехваткой личного состава украинской армии.