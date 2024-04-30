Минфин США сообщил, что до 1 ноября продлевается действие лицензии на операции с рядом российских банков, если эти транзакции касаются расчетов в сфере энергетики. В списке банков: ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Росбанк, «Зенит», банк «Санкт-Петербург» и Центробанк, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Напомним, что США ввели масштабные санкции против России в связи с войной против Украины, включая санкции против некоторых российских банков.

В заявлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) от 29 апреля говорится, что до 1 ноября для расчетов в сфере энергетики разрешаются операции с банками «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, «Зенит, Банк «Санкт-Петербург» и Центробанк.

«Для целей настоящей генеральной лицензии термин «связанный с энергетикой» означает добычу, производство, переработку, сжижение, газификацию, регазификацию, конверсию, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая … продукты, способные производить энергию, такие как уголь, древесина или сельскохозяйственная продукция», – говорится в заявлении OFAC.

США ввели финансовые санкции в отношении ВТБ в начале марта 2022 года, сразу после того, как Россия вторглась в соседнюю Украину. Санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка были введены 6 апреля того же года.

США также запретили импорт российского ископаемого топлива, однако Вашингтон временно разрешил продолжать банковские операции с российской нефтью и газом, отправляемыми в европейские страны, чтобы дать им время для перехода на другие источники ископаемого топлива и альтернативные источники энергии.