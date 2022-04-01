США поддерживают отказ стран Европы платить за газ в рублях

Белый дом видит в требовании Москвы искусственную поддержку рубля российским Центробанком, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США поддерживают отказ ряда стран Европы платить в рублях за поставки российского природного газа, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

В ответ на вопрос поддерживают ли США их европейских союзников в вопросе об оплатах, Бедингфилд ответила коротким: “Да”.

“Полагаю, канцлер ФРГ четко заявил, что контракты существует такими, какие они есть, и изменений там не будет”, – сказала она.

“Что мы здесь видим, так это искусственную поддержку рубля российским Центробанком и властями России”, – заметила директор по коммуникациям Белого дома. “Я бы также сказала, что в первые несколько дней после начала конфликта рубль был заслуживающим доверия мерилом состояния российской экономики. Но сейчас это уже не так, отчасти из-за того, что были приняты эти искусственные меры”.

По мнению Бедингфилд, следует обратить внимание на “резкую инфляцию в России” и на “уход частных инвестиций” из страны.

“Я имею в виду, что это более точный показатель состояния российской экономики в настоящий момент”, – подчеркнула она.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов с «недружественными» странами за поставки российского газа на рубли с 1 апреля.

Несогласным с новой системой оплат грозит прекращение поставок.

По данным экономистов, это не произойдет сразу, поскольку оплата по некоторым контрактам должна быть проведена во второй половине апреля, а по большей части соглашений — в мае.

Однако Германия уже заявила, что ЕС продолжит платить в евро, и назвала действия РФ «шантажом».

Тем не менее Россия предупредила, что если клиенты «Газпрома» откажутся от новой схемы расчета, РФ будет расценивать это как неисполнение обязательств и прекратит поставки.

«Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены»,— сказал президент Путин на совещании с членами правительства.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, между тем, подтвердил отказ Германии платить в рублях, напомнив, что контракты на закупку российского газа предусматривают оплату в евро или долларах и «это так и останется».

Ранее страны G7, куда помимо Германии входят Италия, Канада, Франция, США, Великобритания и Япония, призвали компании, базирующиеся в этих странах, не соглашаться на требования РФ.

Тем временем Польша объявила в среду о принятии мер, направленных на то, чтобы уже к концу года полностью отказаться от импорта нефти из России.

Напомним, что сегодня Евросоюз, энергетика которого зависит от импортного сырья из России примерно на 30-40 процентов, воздержался от введения антироссийских санкций в нефтегазовой сфере. Польша, таким образом, стала первой страной, предпринимающей решительные шаги, чтобы покончить с зависимостью от РФ на фоне войны в Украине.

«Мы представляем самый радикальный в Европе план отказа от российской нефти к концу этого года», – подтвердил на пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал европейских партнеров последовать примеру Польши, чтобы не «финансировать военную машину России».

Слова Моравецкого прозвучали всего сутки спустя после того, как польские власти объявили, что к концу мая они запретят и импорт российского угля.

Евросоюз планирует снизить закупки газа из РФ на две трети к концу нынешнего года и полностью отказаться от них к 2030 году.