Николай Григорьев и его сообщники приобретали электронные компоненты двойного назначения для организаций в России, разрабатывающих и производящих беспилотники, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Николай Григорьев из Бруклина сегодня признал себя виновным в сговоре с целью участия в незаконной схеме экспортного контроля по поставке электронных компонентов из США компаниям, связанным с российскими военными.

Об этом во вторник сообщила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Соучастники обвинения Никита Архипов и Артем Оловянников пока не были задержаны.

В заявлении Монако, опубликованном Министерством юстиции, говорится, что 36-летний обвиняемый признал, что вступил в сговор с целью контрабанды чувствительных американских беспилотных технологий на сумму более 250 000 долларов для российских компаний, «поддерживающих незаконную войну Путина против Украины».

Как утверждается в обвинительном заключении, Григорьев использовал бруклинское юридическое лицо Quality Life Cue LLC (QLC). QLC была зарегистрирована и контролировалась Григорьевым и Оловянниковым, а Архипов использовал учетную запись электронной почты QLC из России. Через QLC обвиняемые приобретали электронные компоненты двойного назначения для организаций в России, разрабатывающих и производящих беспилотники. Наиболее заметной из этих организаций была SMT-iLogic, российская технологическая компания, против которой в мае 2023 года были введены санкции за ее участие в цепочке поставок для производства российских БПЛА.

В период с 22 октября 2021 года по 22 февраля 2022 года на счета QLC, контролируемые Григорьевым, поступили денежные переводы от SMT-iLogic на общую сумму около 272 830 долларов. Эти средства почти полностью использовались для покупки электронных компонентов двойного назначения. В электронной почте и чатах обвиняемые открыто обсуждали свои усилия по обходу американских экспортных ограничений, в том числе с помощью подставных компаний в третьих странах, таких как Казахстан.

«Министерство юстиции продолжит привлекать к ответственности тех, кто пренебрегает нашими санкциями и экспортным контролем, поддерживая неспровоцированную и неоправданную агрессию России в Украине, независимо от того, где они находятся – в Нью-Йорке или за границей», – подчеркивается в заявлении Монако.

Заместитель директора ФБР Пол Аббат подчеркнул, что приобретение противниками США секретных технологий двойного назначения представляет значительную угрозу для США и их союзников.

В результате сегодняшнего признания вины Григорьеву грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.