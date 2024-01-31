Прокуратура США поддерживает активистов, борющихся против ненависти в обществе

Прокуратура США провела третье мероприятие «Объединенные против ненависти».

В пятницу, 26 января, прокуратура США провела третье информационно-просветительское мероприятие «Объединенные против ненависти» (“United Against Hate”) в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в Вествуде, где около 200 участников из федеральных, государственных и местных органов по обеспечению гражданских прав объединились с общественными лидерами, чтобы вместе работать над борьбой с ненавистью, растущей проблемой преступлений и инцидентов на почве ненависти.

На мероприятии выступили Долорес Уэрта, одна из самых влиятельных профсоюзных активисток 20-го века и лидер движения за гражданские права чикано, и прокурор США Мартин Эстрада.

“Как главный офицер федеральных правоохранительных органов в самом густонаселенном и культурно разнообразном округе страны, я обеспокоен действиями и риторикой ненависти, которые мы наблюдаем по всей стране», — заявил прокурор США Эстрада. «Ненависть предназначена для того, чтобы разделить нас, поэтому крайне важно, чтобы мы объединились как сообщество, чтобы отвергнуть эти действия и принять многообразие этой нации, которое всегда было ее силой. Объединившись, мы сможем преодолеть ненависть.”

United Against Hate — это общенациональная инициатива Департамента юстиции, призванная информировать сообщества о преступлениях на почве ненависти и сообщать о происшествиях, связанных с ненавистью. Департамент запустил эту инициативу в 2022 году с целью укрепления доверия, открытия линий связи и усиления координации между партнерами и сообществом, чтобы помочь в борьбе с растущим числом инцидентов, связанных с ненавистью и предвзятостью.

В групповой дискуссии, посвященной федеральным, государственным и местным инициативам по борьбе с ненавистью, приняли участие руководители Отдела гражданских прав Департамента юстиции США, Департамента гражданских прав Калифорнии, Калифорнийской комиссии по делам ненависти и Гражданских прав Лос-Анджелеса.

Это третье мероприятие «Объединенные против ненависти», проводимое прокуратурой США. Офис продолжит проводить презентации по всему округу, чтобы помочь сообществам понять, что такое преступления на почве ненависти, как федеральные агентства реагируют на преступления на почве ненависти и что люди могут сделать, чтобы помочь жертвам.

Любой, кто считает, что стал жертвой преступления на почве ненависти или мог стать свидетелем преступления на почве ненависти, должен немедленно сообщить о этом и в полицию, позвонив 911, а затем сообщить об этом в ФБР через онлайн-портал или по телефону 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).

Прокуратура США также призывает сообщать об инцидентах в отдел гражданских прав Департамента юстиции или подать жалобу о нарушении гражданских прав в прокуратуру США.