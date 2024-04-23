Пакет мер может быть принят позднее во вторник или в среду, после чего президент Джо Байден сможет подписать его, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Сенат проголосовал во вторник за вынесение на голосование законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов. Пакет мер может быть принят позже во вторник или в среду, что позволит отправить его в Белый дом для подписания президентом Джо Байденом.

За вынесение пакета законопроектов на голосование проголосовали 72 законодателя (необходимо набрать более 60 голосов).



Один из законопроектов предусматривает выделение 61 миллиарда долларов Украине, второй (26 миллиардов) – Израилю, третий (8,12 миллиарда) – «на противодействие коммунистическому Китаю» в Индо-Тихоокеанском регионе и четвертый – включающий потенциальный запрет на использование приложения для социальных сетей TikTok, меры по передаче Украине конфискованных российских активов и новые санкции против Ирана.



Израиль уже получает миллиарды долларов ежегодной помощи США в сфере безопасности. Пакет включает в себя гуманитарную помощь для палестинцев в Газе.



Во вторник двое американских официальных лиц сообщили агентству Reuters, что США уже готовят пакет военной помощи Украине на миллиард долларов – первый, который будет выделен, как только будет принят законопроект.



«Я прошу своих коллег объединить усилия, чтобы как можно быстрее принять сегодня дополнительные меры и отправить нашим друзьям за рубежом помощь, которую они давно ждут», – сказал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, выступая на открытии заседания.



Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл призвал сенаторов поддержать законопроекты, подчеркнув, что нежелание поддержать союзников сыграло бы на руку Китаю и России, и осудив изоляционизм.



«Сегодня Сенат проходит испытание во имя всей страны. Это проверка американской решимости, нашей готовности и желания вести за собой», – сказал Макконнелл.

Ранее Палата представителей приняла законопроект о помощи Украине, а Байден призвал Сенат как можно скорее рассмотреть законопроект .