В Калифорнии планируется возобновление ночного железнодорожного сообщения между двумя основными мегаполисами штата: Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, таким образом предполагается, что пассажиры будут комфортно добираться к месту назначения, наслаждаясь живописными пейзажами тихоокеанского побережья. Ночной поезд позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги и аэропорты городов.

Компания Dreamstar Lines Inc. планирует запуск ночного поезда летом 2025 года, ранее это планировалось сделать летом 2024 года.

Железнодорожные пути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско принадлежат Union Pacific Corporation и Metrolink. Первая является одной из крупнейших компаний в железнодорожной отрасли США, владеет более семью тысячами локомотивов. Dreamstar Lines Inc ведет переговоры с Union Pacific Corporation о возобновлении ночного железнодорожного сообщения в Калифорнии.

Директор Dreamstar Lines Inc Джейк Воллебрегт считает, что объединение усилий государственных и частных компаний приведет к положительному результату, т.к. позволит добиться решений в перевозках и развитии железнодорожной инфраструктуры.

Планируемый график и цены

Из пункта отправления поезд будет отправляться в 10 часов вечера, предполагаемое время в пути будет занимать 10 часов 30 минут, а время прибытия на конечную станцию – 8:30 утра. Планируется несколько остановок, в том числе в Санта-Барбаре, Сан-Луис-Обиспо и Сан-Хосе.

Для пассажиров будут доступны купе различного класса, рассчитанные для размещения одного и несколько человек. Также будет общий вагон, где можно будет приобрести

разнообразные напитки и заказать еду, пассажиры смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом.

Стоимость билетов обсуждается, она будет варьироваться от $300 до $1000 за человека в зависимости от типа купе.

Помимо пассажирских перевозок обсуждается вопрос о перевозке автомобилей пассажиров.

Ранее сообщалось о скором завершении государственного транспортного ж/д проекта California High Speed Rail, линии которого соединят Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сакраменто.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship