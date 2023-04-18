Стартап хочет запустить ночной поезд между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом

Dreamstar Lines Inc., небольшая компания из южного калифорнийского городка Ньюпорт-Бич планирует запустить ночные поезда между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом. Сейчас компания работает над финансированием, подбором персонала и соглашениями, необходимыми для запуска первого ночного поезда.

Представители компании уверены, что поезда будут пользоваться спросом, потому что пробки на дорогах и один из самых загруженных в США коридоров полета СФ – ЛА вызывают много стресса у путешественников.

По словам основателя Dreamstar Тома Истмонда, сервис “уничтожит расстояние с помощью сна” – предполагается, что поезд будет отправляться около 22:00 и прибывать около 8:30 утра следующего дня в основном по тому же маршруту, что и Amtrak Coast Starlight использует в течение дня.

Большинство билетов будет продаваться в электронном виде, а приложение поможет заказывать еду и сопутствующие услуги. Стоимость проезда будет составлять примерно $300, $600 и $1000 в зависимости от типа купе. В поезде не будет вагона-ресторана.

Поезд будет делать остановки на станциях Санта-Барбара, Сан-Хосе и Сан-Луис-Обиспо.

Руководство стартапа надеется, что поезд начнет работу летом 2024 года. Dreamstar не имеет никакого отношения к проекту высокоскоростной железной дороги в Калифорнии, и это не будет поезд Amtrak.