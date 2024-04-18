Президент США заявил о своей поддержке увеличения военной помощи Украину и Израилю, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

В среду президент США Джо Байден заявил о своей решительной поддержке увеличения военной помощи Украине и Израилю, а также гуманитарной помощи жителям сектора Газе после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Палата проголосует по пакетам финансирования в субботу вечером.



Джонсон в течение нескольких недель колебался по поводу необходимости проведения этого голосования, в то время как некоторые консервативные законодатели выступали против увеличения помощи Украине в двухлетней борьбе против российского вторжения и угрожали попытаться снять его с поста спикера, если он проведет голосование.



Джо Байден сказал в своем заявлении: «Израиль сталкивается с беспрецедентными атаками со стороны Ирана, а Украина сталкивается с продолжающимися бомбардировками со стороны России, которые резко усилились за последний месяц».



«Палата должна принять пакет на этой неделе, а Сенат должен быстро последовать ее примеру, – сказал он, – Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану и России добиться успеха».



В статье, опубликованной в Wall Street Journal, Байден назвал одобренную Сенатом версию пакета помощи Украине и Израилю «сильной и разумной», добавив, что «он больше не должен быть заложником небольшой группы ультра-консерватиных членов Республиканской партии в Палате представителей».

Лидер США заявил, что президент России Владимир Путин «хочет подчинить народ Украины и поглотить ее народ в новую Российскую империю. Правительство Ирана хочет навсегда уничтожить Израиль, стирая с карты единственное в мире еврейское государство».



Байден подчеркнул, что «оружие, которое поможет Украине, будет производиться в США, что поможет американской экономике». Пытаясь развеять опасения некоторых своих коллег-демократов, которые выступают против увеличения финансирования войны Израиля против ХАМАС (организации, признанной в США террористической – прим. ред.), Байден отметил, что принятие этих пакетов «продолжит возможность доставлять срочную гуманитарную помощь людям Газы».



Джонсон сообщил своим коллегам-республиканцам, что проведет голосование по трем отдельным пакетам финансирования для Украины, Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также рассмотрит другие приоритеты внешней политики в четвертом законопроекте, а пакет мер по обеспечению безопасности границы между США и Мексикой – в пятом.



Джонсон предложил структурировать экономическую помощь Киеву в виде кредитов и усилить контроль за финансированием. Однако даже решение разрешить голосование по вопросу помощи Украине, которое, скорее всего, будет принято при активной поддержке законодателей-демократов, разозлило консерваторов-популистов в Палате представителей.



Даже для того, чтобы попасть на редкое субботнее вечернее голосование по мерам финансирования, потребуется поддержка демократов на процедурных голосованиях, прежде чем можно будет рассматривать пакеты расходов.



Представитель Республиканской партии от Джорджии Марджори Тейлор Грин пригрозила попытаться форсировать голосование за отстранение Джонсона от должности спикера, если тот проведет голосование за помощь Украине. Другой республиканец, Томас Мэсси, представитель от штата Кентукки, заявил, что присоединяется к Грин, и призвал Джонсона уйти в отставку.



«Вы серьезно отошли от позиции республиканцев, продолжая принимать законопроекты, зависящие от демократов», – написала Грин о Джонсоне в социальной сети X, – и все это видят».



Пытаясь удовлетворить консерваторов, Джонсон заявил, что проведет отдельное голосование по пакету мер по обеспечению безопасности границы между США и Мексикой, который включает в себя большую часть законопроекта, который уже был принят республиканцами Палаты представителей в прошлом году, хотя он был отклонен Сенатом, контролируемым демократами.



Представитель Республиканской партии Майк Тернер, председатель комитета Палаты представителей по разведке, и член Палаты представителей Джим Хаймс, демократ, опубликовали во вторник совместное заявление, в котором говорится, что на секретном брифинге они были проинформированы о том, что существует «острая необходимость» обеспечить финансирование Украине на этой неделе.



«Соединенные Штаты должны выступить против агрессивной войны Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая», – говорится в заявлении законодателей.



В среду на отдельных слушаниях лидеры Пентагона заявили, что Украина и Израиль отчаянно нуждаются в большем количестве оружия.



«Мы видим, что ситуация на поле боя начинает немного меняться в пользу России», – заявил министр обороны Ллойд Остин.