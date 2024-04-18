В Лос-Анджелесе усилены полицейские патрули после атаки иранских дронов на Израиль.

Вскоре после атаки иранских дронов на Израиль 13 апреля 2024 года департамент полиции Лос-Анджелеса сделал следующее объявление в X, бывшем Твиттере:

“Полиция Лос-Анджелеса внимательно следит за развитием событий между Ираном и Израилем. Хотя в настоящее время реальных угроз Лос-Анджелесу нет, мы стремимся обеспечить безопасность молитвенных домов и уязвимых зон во всех населенных пунктах Лос-Анджелеса.”

Таким образом, правоохранители южно-калифорнийского мегаполиса стараются обеспечить безопасность у объектов отправления религиозных культов. На прошлой неделе в центре Лос-Анджелеса едва не произошла драка между произраильскими и пропалестинскими демонстрантами, частота подобных столкновений после нападения группировки ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года продолжает расти.

Тегеран заявил, что удары беспилотников стали ответом на нападение Израиля на то, что Иран называет дипломатическими объектами в Дамаске.

После атаки более чем 300 иранских дронов-камикадзе, большую часть которых перехватили системы обороны Израиля и его союзников в регионе, Джо Байден сделал заявление, в котором осудил этот удар и пообещал созвать “коллег-лидеров «Большой семерки», чтобы скоординировать совместный дипломатический ответ на наглую атаку Ирана”.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship