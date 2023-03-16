Национальный парк Йосемити закрыт до 16 марта, а, возможно, и дольше

Частичное открытие парка возможно 17 марта, но это при лучшем сценарии.

Весенний шторм принес рекордное количество снега в Национальный парк Йосемити, который вынужден был закрыться. Как указано на сайте парка, они “откапываются” после обильных снегопадов – к настоящему моменту в парке выпало 146 дюймов снега. Это самая высокая отметка с 1983 года, тогда снег достиг отметки в 140 дюймов.

Поэтому парк опубликовал подробное письмо о том, насколько основательно необходимо подготовиться путешественникам, которые приедут парк после открытия. В частности, администрация парка рекомендует иметь при себе ” ледоруб и кошки в комплекте, так как жесткий и крутой снег скорее всего встретится если не на въезде, то на выезде”.

Также парк предупреждает об угрозе схода снежных лавин и рекомендует проверять информацию тут и тут.

Вот уже месяц, как Калифорния испытывает чрезвычайно ненастную погоду, включая проливные дожди, сходы грязевых потоков, рекордные снежные завалы.