Валерия Лепихина просит помочь поддержать ее семью в сложное для них время: 14 марта неожиданно во сне во время эпилептического приступа скончался отец ее ребенка Роман Кузьмин, в результате чего маленький Тимур стал сиротой. Семья вынужденных иммигрантов проживает в районе залива Сан-Франциско.

Валерия организовала фандрайзинг на GoFundMe, в котором она пишет, что в 2022 году они срочно покинули страну, т.к. в условиях войны, которую мы не могли поддержать, Роман, будучи призывного возраста, отказался участвовать в боевых действиях против своего народа.”

Выехать молодой паре помогла мать Романа, Елена Кузьмина, которая “продала семейный дом и заложила квартиру”.

“Мы надеялись, что Роман найдет работу в США и поможет матери с погашением кредита, ведь ее скромная пенсия не покрывает даже ежемесячных платежей за заложенную квартиру. Мне пришлось взять на себя множество кредитов и долгов, чтобы обеспечить достаточно средств. В настоящее время я не работаю, посещаю школу английского языка для взрослых, поэтому я не могу ей помочь,” – пишет Валерия.

Валерия организовала сбор средств “не только на помощь, но и на покрытие расходов на похороны Романа. Эта кампания также является призывом к спасению Елены Кузьминой (матери романа, прим. “Славянский Сакраменто”).”

Если удастся собрать достаточно средств, то Валерия очень хочет помочь Елене приехать в США повидаться с единственным внуком. “Этот визит имеет решающее значение, поскольку это единственный способ посетить могилу своего сына, давая ей шанс проститься и скорбеть должным образом. Тимур так похож на своего отца… В настоящее время из-за долгов Елена не может даже выехать из страны, чтобы навестить нас”, – пишет на GoFundMe Валерия.

Семья благодарит всех, кто может помочь им.

“Славянскому Сакраменто” удалось подтвердить факт смерти Романа в офисе коронера округа Лос-Анджелес.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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