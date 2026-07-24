Гражданин Эстонии признал вину в незаконном экспорте электроники для российских военных структур

Гражданин Эстонии Андрей Шевляков признал себя виновным в федеральном суде США по делу о нарушении экспортного законодательства и поставках американских электронных компонентов в интересах российских военных и государственных подрядчиков.

Как сообщили в прокуратуре Восточного округа Нью-Йорка, Шевляков признал участие в многолетней схеме по обходу американских экспортных ограничений. Ему грозит до 40 лет лишения свободы. Кроме того, он согласился конфисковать около 1,5 миллиона долларов в пользу правительства США.

Шевляков был задержан эстонскими властями в 2023 году и экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2025 года.

По данным следствия, на протяжении нескольких лет Шевляков организовал сеть закупок, через которую получал чувствительные электронные компоненты американского производства и переправлял их российским оборонным предприятиям и государственным структурам.

Ранее он был внесен Министерством торговли США в список ограниченных лиц, что запрещало ему приобретать американские товары и технологии без специального разрешения властей. Несмотря на это, следствие утверждает, что Шевляков использовал несколько подставных компаний, фиктивные данные и электронные адреса, чтобы скрыть свою личность и продолжить закупки.

В одном из случаев американская компания отказалась продавать ему электронные компоненты после проверки и уведомила, что он находится в списке ограничений. По данным обвинения, через несколько дней Шевляков повторно оформил заказ, используя другой электронный адрес и вымышленное имя.

Всего, по данным суда, незаконная схема привела к экспорту из США электронных компонентов на сумму более 1 миллиона долларов. Среди поставленных товаров были малошумящие предварительные делители частоты и синтезаторы, используемые в системах высокочастотной связи, а также аналого-цифровые преобразователи, которые применяются в оборонных системах, включая авиационное оборудование, ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы.

Следствие утверждает, что Шевляков поддерживал постоянные контакты с российскими оборонными предприятиями и телекоммуникационными компаниями, обсуждая поставки оборудования.

Согласно материалам дела, в период с 2010 по 2016 год Шевляков более 100 раз пересекал границу между Эстонией и Россией, часто совершая поездки в течение одного дня. Финские пограничники также задерживали его при попытке провоза электроники в Россию. Во время проверки автомобиля сотрудники обнаружили спрятанные компоненты стоимостью около 70 тысяч евро, которые не были указаны в таможенной декларации.

Федеральные власти США заявили, что дело является частью более широкой работы по пресечению попыток иностранных государств и связанных с ними организаций получать американские технологии в обход экспортного контроля.

«На протяжении почти десяти лет обвиняемый управлял сетью закупок и поставлял передовые американские технологии российским военным структурам, подрывая национальную безопасность США и безопасность союзников», — заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ноцелла.