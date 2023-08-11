Несмотря на войну в Украине, Россия запустила космическую миссию на Луну

11 августа с космодрома “Восточный” успешно стартовала ракета-носитель “Союз-2.1б” с автоматической станцией “Луна-25” на борту. Этот запуск стал первым российским миссией к Луне за последние 47 лет. Космический аппарат направляется к южному полюсу Луны, с ожидаемой датой прибытия 21 августа 2023 года.

По словам представителя «Роскосмоса» основной задачей станции “Луна-25” является отработка технологии мягкой посадки на поверхность Луны. После успешного прилунения, она проведет комплексные научные исследования, включая анализ грунта, изучение верхнего слоя реголита и анализ лунной экзосферы.

План предусматривает, что аппарат достигнет лунной орбиты через пять дней после запуска и проведет на ней от трех до семи суток, прежде чем начнется процесс прилунения. По информации из Роскосмоса, ожидается, что посадка на Луну произойдет примерно 21 августа. После этого “Луна-25” будет находиться на поверхности Луны в течение года.

Это значимое событие для России, так как последний раз российская станция отправилась к Луне в 1976 году – “Луна-24”. Она сумела доставить на Землю 170 граммов лунного грунта, и “Луна-25” представляет следующий этап в исследовании космического пространства.