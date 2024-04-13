Как работает бизнес по продаже невостребованных товаров на Amazon

На просторах Калифорнии по бросовым ценам все чаще продают посылки, невостребованные покупателями крупнейшей мировой платформе электронной коммерции Amazon.

Ритейлеры заявляют, что около 14% всех заказов отправляются покупателями обратно продавцу. При этом заказчики могут какое-то время пользоваться полученными товарами, после чего принимают решение об их возврате.

Такое может быть, если клиенту не подошла по размеру одежда или, например, холодильник не умещается в проем, или просто разонравилась покупка.

Продавец должен утилизировать такие товары или может продать их снова.

Часто невостребованные вещи уже не пригодны для перепродажи из-за помятой коробки или мелких повреждений.

Поэтому возвращенные заказы выставляются на продажу за небольшие деньги третьими лицами, которые скупают ненужный возврат целыми контейнерами. Они неплохо зарабатывают, продавая лоты поштучно. Простые обыватели тоже могут хорошо сэкономить на таких распродажах.

Главное – следить за акциями в социальных сетях или за магазинами вроде Marini’s Discounts в северокалифорнийском городе Конкорд, продающих невостребованные товары с Amazon.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о закрытии сети дискоунтных магазинов 99 Cents Only.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship