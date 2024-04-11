Tesla отменила выпуск недорогого, стоимостью до 25 тысяч долларов, автомобиля, на который рассчитывали инвесторы, чтобы способствовать своему росту как автопроизводителя, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, присутствовавших на собрании сотрудников, которое прошло в конце февраля. Это решение по сути является отказом от давней цели Маска, часто называвшего своей основной миссией доступные электромобили для масс.

По информации источников, автопроизводитель продолжит разработку беспилотного роботакси на той же платформе небольших электромобилей, которая должна была использоваться для производства более дешевых электрокаров.

Для информации: в США самая дешевая текущая модель Tesla, седан Model 3 продается по цене около 39 000 долларов.

“Reuters лжет (опять),” – написал Илон Макс после публикации Reuters на своей страничке в социальной сети X, не уточнив, что он имеет ввиду.

Вскоре он опубликовал новый пост у себя на странице: “Tesla Robotaxi предстанет 8 августа”.

Согласно разным оценкам, на планы Tesla повлияла жесткая конкуренция со стороны Китая, который наводнил рынок электромобилями за 10 000 долларов, и доход от продажи электромобилей Tesla в последнее время падает.

Ранее сообщалось об организации работы такси без водителей в Сан-Франциско, а также о беспилотных доставках еды и лекарств на дом в Аризоне от компании Waymo.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

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