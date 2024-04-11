Кампания «Listas» помогает женщинам подготовить себя и свои семьи к чрезвычайным ситуациям.

EMS и California Black Media провели совместный брифинг для этнических СМИ 4 апреля, направленный на повышение осведомленности о кампании Listas California, первой в своем роде инициативе Управления по чрезвычайным ситуациям губернатора Калифорнии (Cal OES) по расширению прав и возможностей женщин знаниями для обеспечения устойчивости к чрезвычайным ситуациям перед лицом стихийных бедствий, начиная от сильной жары и заканчивая зимними штормами и лесными пожарами.

Исследование Listos California 2023 выявило ключевые демографические группы, которые выиграют от дополнительных ресурсов, которые помогут им подготовиться к стихийным бедствиям, при этом женщины являются одной из ведущих групп, готовых к дополнительному участию. Основываясь на этом исследовании, Cal OES запустил Listas California в марте во время “Месяца женской истории”.

С 2019 года Listos California удалось охватить миллионы калифорнийцев, которые в противном случае не имели бы доступа к жизненно важной информации о готовности к чрезвычайным ситуациям. Для получения дополнительной информации посетите Listas California.

“Кампания Listas основана на исследованиях, которые выявили две ключевые группы женщин, которые больше всего выиграют от ресурсов по подготовке к стихийным бедствиям: глава семьи и посланник,” — сказала Диана Крофтс-Пелайо, помощник директора по кризисным коммуникациям и связям с общественностью CalOES.

“Эти главы — женщины, которые несут бремя ответственности, сводя концы с концами, заботясь о детях или пожилых родителях, а посланники — женщины первого или второго поколения, помогающие поддерживать свои семьи,” — пояснила она. “Мы увидели, что женщины старше 18 лет, в основном из латиноамериканских, AAPI и чернокожих общин, — это те, кто слушает наше послание, передает его и фактически использует его во время чрезвычайной ситуации”.

Диана Крофтс-Пелайо рассказала, что CalOES предоставляет калифорнийцам видеоролики и практические советы по безопасности при стихийных бедствиях, а также подписку на оповещения о чрезвычайных ситуациях в местных округах через более чем общественных организаций, которые работали вместе с более крупной партнерской сетью по всему штату, с марта сделав более 400 000 звонков женщинам Калифорнии с просьбой подписаться на оповещения и поделиться информацией о готовности.

Оповещения о стихийных бедствиях, таких как наводнения, землетрясения и лесные пожары, по телефону, текстовым сообщениям и электронной почте на нескольких языках доступны калифорнийцам в каждом округе.

“Моя бабушка никогда не учила английский. Моя мама родилась в Мексике, и ее всегда считали лидером в нашей семье здесь и в Мексике,” — сказала Диана Крофтс-Пелайо. “Женщины — это те, кто заставляет свои семьи что-то делать. В конце концов, именно они, скорее всего, будут присматривать за пожилыми родителями или взаимодействовать со своим сообществом через школы и местные ассоциации.”

“Мы хотим, чтобы женщины имели эти знания и говорили о них со своими партнерами, семьей, друзьями и детьми,” — продолжила она. “Чрезвычайные ситуации — это не весело; дело не в том, если, а в том, когда произойдет следующая чрезвычайная ситуация. Чем больше семья может говорить об этом, тем больше вы правильно реагируете.”

“Самое важное, что мы увидели в нашем исследовании, это то, что людям нужно увидеть чрезвычайную ситуацию, чтобы по-настоящему поверить в нее,” — добавила она. “Мы получили истории от людей, которые говорили: “Я не смогу покинуть свой дом, пока не увижу, что вода поднимается на углу моей улицы” или “пока я не увижу пламя на улице”. И наша цель — показать людям, что это реально, это происходит каждый день. Все бедствия носят локальный характер, поэтому готовность на уровне сообщества так важна.”

“Именно женщины заботятся о родителях, бабушках и дедушках, детях, делают покупки, заботятся о доме, готовятся к завтрашнему дню,” — сказала член Ассамблеи округа 10 Стефани Нгуен. “В чрезвычайных ситуациях очень важно, чтобы женщины не только слышали эти сообщения, но и доносили их до всей семьи.”

“Когда приходит бедствие, оно затрагивает всех в разных сообществах, и, видя, как разные женщины, принадлежащие к разным культурам, говорят о том, что у них готовы дорожные сумки, заряжены батареи, есть вода для мытья и питья, женщины в разных сообществах могут подумать: “Если она делает это, мне следует делаю это и у себя дома”,” — добавила она.

“Думать о безопасности и благополучии моей семьи и учеников, зная, что у меня есть знания и инструменты для их защиты, всегда является для меня главным приоритетом, и размышления о готовности к чрезвычайным ситуациям идут рука об руку с этим,” — сказала Шейла Хаппи Аменра-Уормсли, мать двоих детей из Сакраменто и учительница второго класса.

“Я начала применять эти инструменты как в своей семье, так и в своем классе — от создания наборов для экстренной помощи до разработки планов семейного общения и систем экстренной связи. Эта кампания определенно помогла воплотить многие “а что, если” в практическую реальность того, что ‘Я бы сделала это в случае землетрясения, пожара, наводнения или отключения электроэнергии’, которое действительно произошло с моим домом месяц назад,” — продолжила она, добавив, что Листас помог ей правильно отреагировать на это.

“Во времена кризиса легко почувствовать себя подавленным и беспомощным, особенно молодым людям,” — сказала Шейла Хаппи Аменра-Уормсли. “Иметь план так же важно, как и практиковать его, поэтому многое из того, что я делаю дома и со своими учениками, наряду с обучением инструментам, которые нам нужны для подготовки, например, планы укрытия на месте, запоминание телефонных контактов экстренных служб, планирование маршрутов эвакуации и наличие пакетов с едой — это обучение инструментам, необходимым для умственной устойчивости, будь то утренняя йога или упражнения по эмоциональной регуляции.”

“Есть меняющиеся элементы того, что значит быть готовым: это означает быть одновременно гибким и адаптируемым перед лицом невзгод,” — добавила она. “Как учитель, я не только обучаю своих учеников академически, но и на протяжении всей жизни обучаю их навыкам устойчивости, позволяющим выйти из любого шторма более сильной версией себя. В основе этого лежит умение готовиться к чрезвычайным ситуациям.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.