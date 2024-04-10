У фермера из Фресно украли около 200 пчелиных ульев

В конце марта у пчеловода и фермера из округа Фресно Петра Коцерубы украли 200 пчелиных ульев. Полицейские занимаются поиском воров и ульев, хотя отмечают, что следить за пчелами может быть сложно, учитывая протяженность сельской местности. Об этом сообщает ABC.

Пчелы играют важную роль в сельском хозяйстве, особенно в сезон цветения плодовых деревьев, таких как миндаль, персики, яблони и другие – от них напрямую зависит урожай. Пчеловоды начинают выставлять ульи примерно в январе, когда начинают цвести первые деревья. Приходится тратить много средств, чтобы доставить пчел для опыления.

“Это большая потеря денег, и много денег будет потеряно в будущем,” – сказал Питер Коцеруба местному телеканалу ABC30.

“Это ужасно, потому что пчеловоды теряют $200 за улей,” — сказал деловой партнер пчеловода Эд Хармон.

Как сообщают местные правоохранители, за последние четыре месяца в округе украдено около 600 ульев, что составляет ущерб около 150 000 долларов.

Пчеловоды планируют ужесточить меры безопасности вокруг пасек, разместив датчики или камеры по всей их территории.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об одной из самых массовых краж пчелиных семейств в США. В ходе следствия нескольким славянским иммигрантам были предъявлены обвинения в хранении краденой собственности – оборудования для пчеловодства, включая ульи, общей стоимостью около $150 000. По решению суда выходец из Одессы Виталий Ярошенко был приговорен к 4 годам испытательного срока в деле о краже пчелиных ульев.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship