Зеленский призвал Трампа посетить Украину

17
Zelensky

Он назвал «примитивной» идею прекращения конфликта через передачу украинских территорий России, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он призвал Дональда Трампа, вероятного кандидата в в президенты США от Республиканской партии, посетить Украину.

В интервью медиахолдингу Axel Springer Зеленский заявил, что он хочет услышать предложения Трампа по прекращению войны между Украиной и Россией.

При этом он отметил, что ему не интересна идея Трампа остановить войну, предусматривающая передачу России больших украинских территорий.

«Если сделка состоит в том, что мы отказываемся от своих территорий, то это очень примитивная идея, – сказал Зеленский. – Мне нужна реальная идея, потому что на карту поставлены жизни людей».

Ранее экс-президент США назвал такую поездку «неуместной».

ПО ТЕМЕ