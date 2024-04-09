Сезон подачи налоговых деклараций в самом разгаре и осталось совсем немного времени, так как дедлайн – 15 апреля. У IRS (аналог налоговой службы в США) появилась новая опция подачи налоговых деклараций, доступная в 12 штатах – Direct File, она помогает людям экономить время и деньги, бесплатно подавая налоговые декларации онлайн непосредственно в IRS.

Об этом, а также о продлении рабочего времени Центров помощи налогоплательщикам, невостребованных возмещениях, сроках подачи деклараций, вариантах их подачи, мошенничестве и многом другом на еженедельном брифинге EMS для этнических СМИ 22 марта рассказал Кевин Морхед, заместитель комиссара, отдел заработной платы и инвестиций, IRS.

“К моменту закрытия налогового сезона 15 апреля — последнего дня подачи деклараций — IRS рассчитывает получить 146 миллионов налоговых деклараций, и планирование этого является монументальной задачей,” – заявил заместитель комиссара отдела заработной платы и инвестиций IRS Кевин Морхед. “Налогоплательщики, проживающие в штатах Мэн или Массачусетс, должны подать декларацию до 17 апреля.”

Он рассказал, что подготовка к этому сезону началась в начале 2023 года и была сосредоточена на освоении части средств в размере 78 миллиардов долларов, которые будут использоваться в соответствии с Законом о снижении инфляции до 2031 года, путем расширения часов работы телефонной линии и справочного центра на месте, сокращения времени ожидания звонка до трех минут или меньше, и добавление обратного звонка клиентам.

Декларации за 2023 год IRS начала принимать 29 января; по состоянию на 8 марта IRS получила 62,8 миллиона налоговых деклараций и обработала 61,9 миллиона, выплатив почти 43 миллиона возвратов на общую сумму более 135 миллиардов долларов.

“Те, кто подают заявку на продление, есть время до 15 октября — но помните, что продление подачи заявки не означает продление срока оплаты налогов,” — предупредил он.

“Мой лучший совет (если вы еще не заплатили налоги) — подать заявку в электронном виде и выбрать прямой депозит, если вы получаете возмещение,” — сказал Морхед. “Почему? Большинству налогоплательщиков, подающих декларации в электронном виде и выбирающих прямой депозит, нет необходимости обращаться в IRS, поскольку электронная подача деклараций снижает количество ошибок, которые могут задержать возврат средств. Выбор только этих двух вариантов позволяет избежать большинства проблем, с которыми люди сталкиваются при подаче заявления или получении возмещения.”

У большинства людей есть несколько способов бесплатно отправить электронный файл, а для некоторых, начиная с марта, есть возможность сделать это напрямую.

12 марта IRS запустил полномасштабную пилотную программу Direct File, позволяющую налогоплательщикам в 12 штатах бесплатно подавать свои декларации непосредственно через IRS. К этим штатам относятся Аризона, Калифорния, Флорида, Массачусетс, Невада, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Южная Дакота, Теннесси, Техас, Вашингтон и Вайоминг. Direct File также имеет функцию живого чата для помощи по налогам на английском и испанском языках. Воспользоваться Direct File могут люди с несложной налоговой ситуацией.

Как объяснил Кевин Морхед, имеющие право налогоплательщики должны отчитаться о доходах от работодателя, которые создаются по форме W-2, и могут претендовать на стандартный вычет, а также любые вычеты на расходы преподавателей и проценты по студенческим кредитам. Они также могут претендовать на налоговый вычет на заработанный доход, налоговый вычет на детей или других иждивенцев.

Лица, подавшие декларацию напрямую, обычно получают возмещение менее чем за 21 день, если они выбирают прямой депозит. После подачи федеральной декларации через Direct File налогоплательщики в штатах с подоходным налогом штата — Аризона, Калифорния, Массачусетс и Нью-Йорк — также будут перенаправлены на страницу прямой электронной подачи для подачи декларации штата. У тех, кто не использует Direct File, есть другие бесплатные варианты.

Налогоплательщики, заработавшие 79 000 долларов США или меньше в 2023 году, могут бесплатно подать электронную декларацию через Free File Alliance, группу коммерческих налоговых компаний в партнерстве с IRS. В этом году услуга доступна на испанском языке через одного партнера — ezTaxReturn.com.

Для тех, кому нужна помощь в подаче налоговой декларации, есть ряд вариантов. Например, те, кто имеет скорректированный валовой доход от низкого до среднего (обычно менее $64 000 в год), имеют право на бесплатную налоговую помощь от волонтеров, сертифицированных IRS, в рамках программы «Волонтерская помощь по подоходному налогу», а лица в возрасте 60 лет и старше имеют право на налоговое консультирование для пожилых людей.

Кевин Морхед, также рассказал, что для военнослужащих и некоторых семей ветеранов Министерство обороны предлагает MilTax,

предлагающий бесплатную помощь в подготовке и программное обеспечение для электронной подачи федеральных налоговых деклараций и до трех налоговых деклараций штата без ограничения дохода.

Налогоплательщики, нуждающиеся в личной помощи, могут обратиться в Центры помощи налогоплательщикам, многие из которых теперь имеют расширенный график работы по вторникам и четвергам, а также по субботам, где люди могут получить помощь сотрудников IRS, произвести платежи чеком или денежным переводом, получить помощь в случае кражи личных данных, подтвердив свою личность; спросить о настройках учетной записи и получить помощь на разных языках.

На самом веб-сайте IRS информация доступна на семи языках — испанском, вьетнамском, русском, корейском, гаитянском креольском, традиционный китайском и упрощенном китайском — а страница с информацией о ресурсах с дополнительной информацией о федеральных налогах доступна на 21 языке.

Те, кто смотрит платную помощь, могут отсортировать сертифицированных специалистов по подготовке по региону и квалификации через каталог IRS.

“После того как налогоплательщик подает налоговую декларацию, он может захотеть узнать, когда он получит возмещение,” — сказал Морхед. “Поскольку каждую неделю отправляются миллионы налоговых деклараций, «Где мой возврат» остается лучшим способом проверить статус вашей декларации. Инструмент доступен на английском и испанском языках и предоставляет подтверждение IRS о получении федеральной налоговой декларации, одобрении налоговой декларации и возврата, а также дату выдачи утвержденного возврата. Также доступна информация о декларациях за 2023, 2022 и 2021 налоговые годы.”

“Если мы говорим о возмещении, нам необходимо бороться с мошенниками, которые пытаются ввести налогоплательщиков в заблуждение, заставив их поверить в то, что им причитается возмещение,” — продолжил он. “Одна из новых схем включает в себя отправку картонного конверта с вложенным письмом с уведомлением о невостребованном возмещении, которое включает заголовок IRS с контактной информацией, не принадлежащей IRS.”

Налогоплательщикам также следует избегать «составителей-призраков налоговых деклараций», которые не подписывают налоговые декларации в надежде получить прибыль, обещая большой возврат и взимая плату в зависимости от размера возврата. В частности, недавние иммигранты становятся жертвами агрессивных телефонных звонков, во время которых мошенники выдают себя за агентов IRS, используя вымышленные имена и идентификационные номера.

“Жертвам говорят, что они должны деньги Налоговому управлению США, и их необходимо выплатить незамедлительно посредством подарочной карты или банковским переводом под угрозой ареста или депортации, либо приостановления действия бизнеса или водительских прав,” — сказал Кевин Морхед. “Чтобы обманом вынудить вас поделиться личной информацией, мошенники могут сообщить, что вас ожидает денежный возврат или оставить срочный запрос на обратный звонок”.

Те, кто подозревает налоговое мошенничество, должны помнить, что IRS не инициирует контакт с налогоплательщиками по электронной почте, текстовым сообщениям или социальным сетям и не запрашивает личную или финансовую информацию через эти каналы, как это делают мошенники. Более подробную информацию о распознавании различных налоговых мошенничеств и сообщений о них можно получить через IRS.

“К сожалению, налоговые мошенники постоянно изобретают новые способы обмануть людей,” — подытожил Кевин Морхед. “Но успех для нас означает улучшение опыта работы с нами налогоплательщиков, и мы добились успеха. Мы хотим, чтобы эта новая услуга продолжалась и дальше.”

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с Ethnic Media Services.