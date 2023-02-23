Как сообщить о мошенничестве в области налогов

18-го апреля истекает срок подачи налоговых деклараций, в то же время, на своем сайте Налоговая служба (IRS) предоставляет возможность сообщать о налоговых мошенничествах.

Следует отметить, что IRS не принимает обращения о нарушении налогового законодательства по телефону. Для того, чтобы сообщить о финансовом преступлении физического лица или компании, используйте Форму 3949-A (английский). Не используйте эту форму, если вы хотите сообщить о специалисте по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций или о недобросовестной налоговой схеме.

IRS сохраняет конфиденциальность лица, сообщившего информацию о налоговом мошенничестве.

Налоговыми мошенничествами являются:

Мошеннические освобождения от уплаты налогов или вычеты

«Откат» от бизнеса

Фальшивый или измененный документ

Неуплата налогов

Сокрытие дохода

Организованная преступность

Невыполнение требования удержания налогов

Несоблюдение налогового законодательства



Вместо использования вышеуказанной формы в IRS можно послать письмо. В письме требуется указать как можно больше информации, в том числе: