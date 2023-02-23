Как сообщить о мошенничестве в области налогов

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18-го апреля истекает срок подачи налоговых деклараций, в то же время, на своем сайте Налоговая служба (IRS) предоставляет возможность сообщать о налоговых мошенничествах. 

Следует отметить, что IRS не принимает обращения о нарушении налогового законодательства по телефону. Для того, чтобы сообщить о финансовом преступлении физического лица или компании, используйте Форму 3949-A (английский). Не используйте эту форму, если вы хотите сообщить о специалисте по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций или о недобросовестной налоговой схеме.

IRS сохраняет конфиденциальность лица, сообщившего информацию о налоговом мошенничестве.

Налоговыми мошенничествами являются:

  • Мошеннические освобождения от уплаты налогов или вычеты
  • «Откат» от бизнеса
  • Фальшивый или измененный документ
  • Неуплата налогов
  • Сокрытие дохода
  • Организованная преступность
  • Невыполнение требования удержания налогов
  • Несоблюдение налогового законодательства

    Вместо использования вышеуказанной формы в IRS можно послать письмо. В письме требуется указать как можно больше информации, в том числе:
  • Название (имя) и адрес человека или организации, о которых вы сообщаете
  • Номер социального обеспечения физического лица или идентификационный номер работодателя для компании
  • Краткое описание налогового мошенничества, о котором вы сообщаете, включая сведения о том, как вы узнали об этом или получили информацию
  • В какие годы происходило подозреваемое мошенничество в области налогов
  • Предполагаемая сумма скрытого дохода
  • Ваше имя, адрес и номер телефона. (Вы не обязаны идентифицировать себя, но эта информация полезна для работников IRS)

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