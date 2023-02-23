Как сообщить о мошенничестве в области налогов

18-го апреля истекает срок подачи налоговых деклараций, в то же время, на своем сайте Налоговая служба (IRS) предоставляет возможность сообщать о налоговых мошенничествах.
Следует отметить, что IRS не принимает обращения о нарушении налогового законодательства по телефону. Для того, чтобы сообщить о финансовом преступлении физического лица или компании, используйте Форму 3949-A (английский). Не используйте эту форму, если вы хотите сообщить о специалисте по оформлению налоговой документации и заполнению налоговых деклараций или о недобросовестной налоговой схеме.
IRS сохраняет конфиденциальность лица, сообщившего информацию о налоговом мошенничестве.
Налоговыми мошенничествами являются:
- Мошеннические освобождения от уплаты налогов или вычеты
- «Откат» от бизнеса
- Фальшивый или измененный документ
- Неуплата налогов
- Сокрытие дохода
- Организованная преступность
- Невыполнение требования удержания налогов
- Несоблюдение налогового законодательства
Вместо использования вышеуказанной формы в IRS можно послать письмо. В письме требуется указать как можно больше информации, в том числе:
- Название (имя) и адрес человека или организации, о которых вы сообщаете
- Номер социального обеспечения физического лица или идентификационный номер работодателя для компании
- Краткое описание налогового мошенничества, о котором вы сообщаете, включая сведения о том, как вы узнали об этом или получили информацию
- В какие годы происходило подозреваемое мошенничество в области налогов
- Предполагаемая сумма скрытого дохода
- Ваше имя, адрес и номер телефона. (Вы не обязаны идентифицировать себя, но эта информация полезна для работников IRS)