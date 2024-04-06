В Калифорнии выделяются миллиарды на поддержание дорог, одних из худших в стране

Калифорнийцы и гости штата все чаще жалуются на состояние местных и федеральных дорог в штате. Казалось бы, в такой благополучной и богатой части Америки не должно быть дорог с ямами и ухабами, ведь на поддержание автомагистралей в Золотом штате выделяются колоссальные суммы. В прошлом году и до середины текущего Департамент транспорта Калифорнии получил более 18 миллиардов долларов на содержание автомагистралей. Одновременно калифорнийские дороги считаются одними из худших в стране.

Деньги на содержание дорог выделяются из федерального бюджета, из бюджета штата (с налогов на топливо), а также местными органами власти. Например, в конце марта в южно-калифорнийском городе Сан-Бернардино выделили почти 9 миллионов долларов на ремонт дорог на 21 улице, на которых больше всего повреждений. Добиться выделения дополнительного финансирования помогают местные жители, которые активно жалуются чиновникам на дорожное покрытие в своих районах. Претензии все чаще можно отправить через соответствующие приложения на мобильных телефонах, которые активно внедряются властями разного уровня.

Конечно, проблемы с дорогами в штате возникли не сегодня, при этом за последние годы не появилось ни одного нового шоссе. Все ресурсы идут именно на содержание уже имеющейся дорожной инфраструктуры.

Калифорнийские дороги – одни из самых протяженных в США (второе место после Техаса, согласно данным Департамента транспорта США), в связи с чем и выделяются многомиллиардные бюджеты на их содержание. Однако, согласно анализу MoneyGeek’s, нет четкой связи между тем, сколько штат тратит на свои дороги и их состоянием. Как правило, чем больше миль дорог у штата, тем больше они тратят, как это делает Калифорния. При этом она платит меньше, чем другие штаты, если учесть, сколько миль дорог нужно обслуживать.

На состояние калифорнийских автомагистралей влияет множество факторов, в том числе самая высокая численность населения в стране (калифорнийцы проезжают более 300 миллиардов миль в год), поэтому шоссе сильно изнашиваются; иногда это простое пренебрежение своевременным ремонтом, а также природные катаклизмы. Так, недавний ураган Хилари в августе 2023 года повредил дороги в южных округах штата на 900 миллионов долларов, согласно отчету Национального центра ураганов.

Конечно же, все это расстраивает автолюбителей, которые вынуждены чаще менять шины или производить иной ремонт своих автомобилей.

Некоторые калифорнийцы уже перестали надеяться на чиновников из Департамента транспорта и заделывают выбоины самостоятельно. Так, в частности, поступили супруги Алекс и Дейзи Де Ла Роза из небольшого города Комптон в округе Лос-Анджелес, сообщает ABC7. Супруги устали от постоянной замены шин на своих автомобилях из-за выбоин, поэтому занялись дорожным ремонтом самостоятельно. Однако вскоре пара получила официальное письмо от городских властей с требованием прекратить “противоправные действия”, т.к. они “нарушают городской кодекс, производя несанкционированный ремонт без соответствующих разрешений”.

Состояние дорог беспокоит не только простых американцев, некоторые знаменитости также самостоятельно заделывают выбоины на дорогах: год назад бывший губернатор Калифорнии и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер занялся дорожным ремонтом с помощью лопаты и ведра с цементом, т.к. слишком долго ждал, пока это сделает город.

Тем не менее штат постоянно занимается ремонтом протяженных автомагистралей, поэтому жители и гости Калифорнии постоянно сталкиваются с некоторыми ограничениями на шоссе и локальных дорогах. В частности, живописное шоссе #1, популярное среди туристов, в настоящее перекрыто в районе Биг-Сюр из-за сошедшего оползня, разрушившего значительный сегмент проезжей части. Поэтому, прежде чем отправиться в путешествие по Золотому штату, заблаговременно проверяйте состояние дорог и пути объезда. А если вы заметили повреждения на дороге, то об этом можно и нужно сообщить местным властям, чтобы они приняли меры по ремонту дорожного полотна.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship